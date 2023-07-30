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Повышение призывного возраста, жуткие вырубки в Омске, выступление Пелагеи

30 июля 2023, 09:50
Фото: 1MI
итоги недели
Самые значимые события недели.

Повышение призывного возраста

Неделя началась с новости о том, что в России повысили предельный возраст пребывания в запасе Вооруженных сил. 24 июля соответствующий закон подписал Владимир Путин. Госдума рассмотрела проект 25 июля. Депутаты поправку приняли. 28 июля закон одобрили в Совете Федерации. С 1 января 2024 года призывной возраст составляет от 18 до 30 лет.

Также в федеральном парламенте призывникам запретили пользоваться услугами юристов при подаче жалобы в военкомате. Подробнее об этой поправке мы рассказываем здесь. А еще в Правительстве РФ утвердили форму повестки о мобилизации.

Преступления в Омске

Представляем криминальный дайджест недели:

  • заместителя главного врача Полтавской больницы оштрафовали за поборы с коллег;
  • в деталях рассказываем, как следователи доказали, что смертельное ДТП устроил майор Евгений Гайдамак;
  • глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на сироту в Омской области;
  • в Омске вынесли приговор каратисту Павлу Живодеру, который издевался над малолетними детьми;
  • Город55 выяснил, как в местном СК находят убийц по маленьким пуговицам и горлышку от бутылки;
  • омские следователи накрыли ритуальщика из Воронежа, который развратил более 100 детей;
  • к истории омского сироты, который остался без жилья, подключился глава СК РФ Александр Бастрыкин;
  • подполковник Алексей Кудояр уволился из органов после возбуждения уголовного дела;
  • обвиненный в избиении посетителя замначальника омской ГИБДД Максим Кин избежал уголовного дела.

Пожары в Омской области

24 июля в омской девятиэтажке загорелась квартира. 40 местных жителей, в том числе дети, эвакуировались. Семерым понадобилась помощь. Площадь пожара — 59 квадратных метров. Позже стало известно, что причиной возгораний мог стать поджог. Вероятно, хозяин квартиры был пьян.

Тем временем в регионе не могут забыть пожар на Волгоградской, где крыша вспыхнула после удара молнии. Оказалось, такое же происшествие случилось пару недель назад в Казани. Нам стало интересно сравнить, как отреагировали на инциденты чиновники в разных регионах. Представляем исследование:

Омск vs Казань. Как чиновники отреагировали на пожар в домах, где сгорела крыша
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26 июля огонь охватил сразу 34 сарая в Октябрьском округе. Площадь возгорания — 238 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Еще одно огненное происшествие случилось 27 июля в четырехэтажке по улице Гусарова. У нас есть фото с места событий.

Выбросы и вырубки в Омске

Проблемы омской экологии, кажется, не знают границ. Неделя в этом плане была насыщенной. Обо всем по порядку.

Вырубки. Во время ремонта двора в Чкаловском поселке были варварски уничтожены деревья, которые жители сами садили много лет назад. Жалоба поступила в редакцию Города55. В этот же день стало известно о вырубке деревьев на Волочаевской. Причина — расширение дороги. Ликвидацию зеленых насаждений официально подтвердили в мэрии.

27 июля в Омске прошло очередное заседание «зеленой комиссии». Одобрен снос 665 деревьев. При этом высадить взамен планируется лишь 111. Остальное компенсируют деньгами.

Под конец недели нам наконец-то объяснили, зачем срубили деревья на Аллее олимпийцев. Спойлер: строители повредили корни.

И бонус: городской сад за ТЮЗом благоустроили. Вместо растений там теперь… плитка.

Мусор. Омичи пожаловались на горы мусора в частном секторе на Московке. Отходы там периодически вывозят, но накапливаются они гораздо быстрее. Еще одно обращение касалось территории скейт-парка на Бударина. Переполненные урны, фантики и бутылки — вот украшение общественного пространства.

Выбросы. Горожане сообщали о едких запахах 27 июля. Говорили про гарь, химию, газ и краску. Режима НМУ не объявляли. А вот на 28 июля объявляли. Количество негативных обращений возросло. Подключилось минприроды. Сообщили об избытке метилмеркаптана, фенола и сероводорода в воздухе.

Очередной «режим черного неба» был объявлен на 29 июля. И воскресное утро омрачило невероятное число жалоб от омичей. Город окутали неприятные запахи. Однако в профильном ведомстве заявили: превышений ПДК нет.

Засуха. Уровень воды в омских реках всю неделю приближался к рекордно низким отметкам. Обмеление Иртыша «вскрыло» проблемы набережной. Об этом лучше подробно почитать:

Стойкий запах мочи. Обмеление Иртыша обнажило набережную и все сливы нечистот в Омске
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Засуха повлияла и на урожай. В регионе погибло десять тысяч гектаров посевов.

Выборы губернатора Омской области

В начале недели стало известно, сколько потратят кандидаты в губернаторы Омской области на выборы. Самый внушительный бюджет — более 22 миллионов рублей. Угадаете, у кого?

28 июля в омском обкоме КПРФ прошла пресс-конференция кандидата, депутата Госдумы Андрея Алехина. Мы не могли пропустить это яркое событие. Спикер рассказал, как собирал подписи:

«Эти единороссы разделяют наши взгляды»: Алехин рассказал, как собирал подписи
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А еще поведал о своем приговоре украинского суда. Алехина заочно приговорили к тюремному заключению за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

«Меня посадили на 15 лет»: коммунист Алехин рассказал о приговоре украинского суда
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За день до завершения регистрации кандидатов самовыдвиженец попытался снять с выборов Виталия Хоценко. В областной суд поступил иск от Юрия Александрова, он требовал признать незаконным и отменить решение избиркома о регистрации Хоценко в качестве кандидата, он якобы допустил нарушение. Исковое заявление не соответствовало требованием, поскольку сам Александров зарегистрированным кандидатом не являлся.

27 июля в регионе завершилась регистрация претендентов на пост главы области. Документы представили четыре представителя политических партий. Ознакомиться с полным списком предлагаем тут.

Общественный транспорт Омска

Вице-спикер омского горсовета Дмитрий Сахань смело заявил, что некоторые жалобы на транспортную реформу в Омске заказные. Якобы от частных перевозчиков, чьи коммерческие возможности сейчас сокращены. Хотя депутат не стал отрицать: минусы в системе есть, их надо отработать до пика активности горожан — осени. Тем временем врио губернатора Виталий Хоценко заверил: омичи в три раза реже стали жаловаться на работу пассажирского транспорта.

А вообще неделя началась с новости о том, что в Омске запустят новый троллейбусный маршрут из Нефтяников на Левый берег. Рейс будет носить номер «пять». Правда, к концу рабочих будней пришли плохие новости:

Проект реконструкции троллейбусного депо на Левобережье Омска не прошел экспертизу
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Замечаний к проекту было много. Омский депстрой не исключает, что контракт с подрядчиком придется расторгнуть.

«Рейдерский» захват в омском поселке

С октября прошлого года жителям коттеджного поселка в Ленинском округе приходится бороться с застройкой участков, расположенных всего в нескольких метрах от их домов. Омичи обращаются во всевозможные инстанции, встречаются с чиновниками, но пока никакого положительного результата это не дало. Жители обратились в редакцию Города55. Наш корреспондент встретился с омичами.

«Рейдерский» захват. В омском поселке «Просторный» застраивают береговую территорию
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В скором времени мы увидим, будут ли услышаны многочисленные жалобы омичей. Встреча с первым зампредседателя облправительства Валерием Бойко уже назначена. А собственники готовят обращение к министру обороны РФ Сергею Шойгу и главе следкома РФ Александру Бастрыкину.

Первая победа омского «Авангарда»

24 июля «ястребы» провели открытую тренировку для болельщиков. Мы ее тоже посетили. Главный тренер Михаил Кравец заявил: «Авангард» будет агрессивной и активной командой. На комментарии был щедр и капитан Дамир Шарипзянов. Он уверен, что у новых игроков не будет проблем с адаптацией к городу. Мы пообщались с одним из новичков, Либором Шулаком. Тот поведал, как добирается на арены на Левобережье, и поделился впечатлениями об Омске.

Среди недели мы наткнулись на интересное объявление в соцсетях: продается форма вратаря «Авангарда», чемпиона России 2004 года, Максима Соколова. Продавец надеется выручить 400 тысяч рублей.

Первый матч «предсезонки» прошел 27 июля. Город55 подробно следил за развитием событий на льду:

Омский «Авангард» забрал первый матч «предсезонки» по буллитам
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После матча нам удалось вновь поговорить с членами клуба. Главный тренер оценил первую игру. Еще у Кравеца спросили о возможном возвращении Корбэна Найта. Действующие хоккеисты поделились эмоциями о товарищеском матче с «Омскими крыльями».

День города в Омске 2023

День города все ближе. Осталась неделя. Одно из самых ярких событий, пожалуй, — цветочная выставка «Флора». Стало известно, кто изготовит еще четыре флористические композиции. Тут сюрпризов не будет.

«Флора» еще не открылась, а ее уже успели испортить. Мэрия обращается к любителям велосипедов и скейтов: не ездите по свежим клумбам, газону и траве!

На местах празднования Дня города запретят продавать алкоголь. Традиционные ограничения уже действуют.

Объявлен хедлайнер вечернего концерта. Для омичей выступит певица Пелагея.

А пока мы ждем наступления одного омского праздника, расскажем о другом. Заработала сельскохозяйственная выставка «АгроОмск-2023»:

Торт-гигант, эскимо и огромная банка тушенки. Заработала выставка «АгроОмск-2023»
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