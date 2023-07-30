Повышение призывного возраста, жуткие вырубки в Омске, выступление Пелагеи

24 июля «ястребы» провели открытую тренировку для болельщиков. Мы ее тоже посетили. Главный тренер Михаил Кравец заявил: «Авангард» будет агрессивной и активной командой. На комментарии был щедр и капитан Дамир Шарипзянов. Он уверен, что у новых игроков не будет проблем с адаптацией к городу. Мы пообщались с одним из новичков, Либором Шулаком. Тот поведал, как добирается на арены на Левобережье, и поделился впечатлениями об Омске.