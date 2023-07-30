Омичам объяснили, почему по всему городу громко сигналят автомобили

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
В редакцию Города55 поступила видеозапись и фотографии с целом рядом машин, которые громко сигналят. Они проехали через Красный путь и направились в сторону Нефтяников. Наш читатель заметил колонну возле медицинского университета.
30 июля в России отмечается День Военно-морского флота. На автомобилях можно заметить Андреевский флаг: белый с синим крестом. Колонна громки сигналящих машин — некая традиция моряков и офицеров. Так что, беспокоиться омичам не о чем.