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Published Сегодня, 07:36

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Омичам объяснили, почему по всему городу громко сигналят автомобили

30 июля 2023, 07:36
Фото: Город55
автомобили с флагом ВМФ
Наши читатели стали свидетелями происходящего.

В редакцию Города55 поступила видеозапись и фотографии с целом рядом машин, которые громко сигналят. Они проехали через Красный путь и направились в сторону Нефтяников. Наш читатель заметил колонну возле медицинского университета.

автомобили с Андреевским флагом
Видео: Город55

30 июля в России отмечается День Военно-морского флота. На автомобилях можно заметить Андреевский флаг: белый с синим крестом. Колонна громки сигналящих машин — некая традиция моряков и офицеров. Так что, беспокоиться омичам не о чем.

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#Машины#Фотографии#День Военно-морского флота#Андреевский флаг#Общество#Город#Новости#Омск#Видео
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