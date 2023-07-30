Объемы сокращаются. Что происходит на омском рынке недвижимости

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Омскстат представил данные о жилищном строительстве за январь — июнь этого года. В эксплуатацию введены 3 667 квартир. Общая площадь — почти 367 квадратных метров. Это на 5,3% ниже показателей за аналогичный период прошлого года.
Застройщики ввели 2 051 квартиру со средним размером — 52 квадратных метра. Населением построено 1 616 квартир в среднем на 161 квадратный метр.
Компании в основном возводили высотки. 39% — это дома выше 17 этажей. 24% — 12-16-этажки, еще 16% — жилье на 10 этажей, и 7% приходилось на 11-этажные здания. А вот сами омичи предпочитали строить двухэтажные жилые дома.