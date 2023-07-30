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Объемы сокращаются. Что происходит на омском рынке недвижимости

30 июля 2023, 05:37
Фото: 1MI
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В Омской области стали строить меньше жилья

Статистики проанализировали ситуацию за январь — июнь.

Омскстат представил данные о жилищном строительстве за январь — июнь этого года. В эксплуатацию введены 3 667 квартир. Общая площадь — почти 367 квадратных метров. Это на 5,3% ниже показателей за аналогичный период прошлого года.

Застройщики ввели 2 051 квартиру со средним размером — 52 квадратных метра. Населением построено 1 616 квартир в среднем на 161 квадратный метр.

Компании в основном возводили высотки. 39% — это дома выше 17 этажей. 24% — 12-16-этажки, еще 16% — жилье на 10 этажей, и 7% приходилось на 11-этажные здания. А вот сами омичи предпочитали строить двухэтажные жилые дома.

«Однушка» за 4 млн. В Омске сдали в эксплуатацию 11-этажный дом
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#Строительство#Застройщик#Статистика#Омскстат#Новости#Омск#Омская область
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