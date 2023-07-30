Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Изображение материала

Не теряя надежды. В Омске два года пытаются найти 50-летнего худого мужчину

30 июля 2023, 09:13
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске два года ищут человека худощавого телосложения

Он пропал в июле 2021 года.

На странице поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» вновь опубликовали ориентировку на 50-летнего мужчину. Он пропал в июле 2021 года.

Последний раз омича видела в селе Троицкое Омского района. Известно, что рост мужчины — 175 сантиметров. Телосложение худощавое, темно-русые волосы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят обратиться к волонтерам или в полицию. На странице «ДоброСпас-Омск» можно найти фотографию мужчины.

В Омске начали поиски 12-летнего подростка с рисунком зайца на футболке
Узнать подробнее
#Поиск#Пропал человек#Волонтерство#Полиция#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Омский район
Подпишитесь
Повышение призывного возраста, жуткие вырубки в Омске, выступление Пелагеи
Сегодня, 09:50
Дождь, туман и грозы. Что ждет омичей в августе
Сегодня, 06:42
Обвиненный в избиении посетителя замначальника омской ГИБДД избежал уголовного дела
Вчера, 21:44
Девушка погибла при опрокидывании авто у ж/д станции в Омске
Сегодня, 10:53
«Четвертый день травли». Омичи пожаловались на жуткий запах газа в период НМУ
Сегодня, 03:38
К зомби-апокалипсису готовы! Зачем в Омске закупают марли на 120 тысяч рублей
Сегодня, 04:39