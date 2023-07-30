Не теряя надежды. В Омске два года пытаются найти 50-летнего худого мужчину

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
На странице поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» вновь опубликовали ориентировку на 50-летнего мужчину. Он пропал в июле 2021 года.
Последний раз омича видела в селе Троицкое Омского района. Известно, что рост мужчины — 175 сантиметров. Телосложение худощавое, темно-русые волосы.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят обратиться к волонтерам или в полицию. На странице «ДоброСпас-Омск» можно найти фотографию мужчины.