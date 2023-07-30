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Мощный тайфун «Доксури» обрушился на восток Китая: эвакуированы 363 тысячи человек

30 июля 2023, 15:56
Мощный ураган «Доксури» бушует на востоке Китая. В провинции Фуцзянь, где разгуливает эта стихия, было необходимо спешно эвакуировать 363 тысячи людей. В результате этого природного катаклизма Китай понес значительные убытки.

По данным «Фуцзянь Жибао», на 29 июля, до 21:00 (16:00 по московскому времени), пострадало 1,454 миллиона человек. Тайфун достиг берегов Фуцзяня в пятницу утром. За двое суток Китай потерял почти полмиллиона долларов из-за стихии. Больше 10 тысяч гектаров сельской местности пострадали от этого стихийного бедствия, разрушено 90 домов в провинции, а почти 5 тысяч 346 человек получили повреждения различной степени тяжести, пишет ФедералПресс.

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