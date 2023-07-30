Геннадий Долматов проверил отремонтированные дороги в пригороде

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Вместе с главой Новоомского поселения Артуром Леном чиновник осмотрел отремонтированные дороги в поселке Новоомском по улицам Дачная и Хуторская, которые были обустроены по программе «Развитие транспортной системы Омской области». Здесь проложили 3 километра асфальта и оборудовали тротуар для пешеходов. Работы обошлись бюджету в 80 млн рублей.
«По району у нас в этом году по двухлетним программам заканчивается строительство дорог в Чернолучье и Нижнеильинке. Там в общей сложности объем финансирования составил 50 млн рублей и 60 млн рублей соответственно. Еще 57 млн рублей заложено в этом году на внутрипоселковые дороги в 11 поселениях», — рассказал глава района Геннадий Долматов.
Кроме того, в Новоомском ведется строительство плотины на ручье Новоомская балка. Гидротехническое сооружение не только поддержит уровень воды, но и соединит два сельских берега дорогой. На него было выделено 19,63 миллиона рублей.
Плотина была здесь и раньше, но годами разрушалась и угрожала затоплением ближайшим домам, пока ее не взяла на баланс администрация района.
«Еще в 1990–2000 годах, когда не стало совхоза, здесь произошел размыв. Плотина была аварийная», — рассказал глава Новоомского поселения Артур Лен.
Объект очень важен для местных жителей: ресурсы водоема используются для хозяйственно-бытовых нужд, кроме того, он богат на рыбу. На данный момент работы выполнены на 50%. Капитальный ремонт плотины должен завершиться, согласно контракту, к концу ноября этого года.