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Геннадий Долматов проверил отремонтированные дороги в пригороде

30 июля 2023, 11:23
Фото: 1MI
Глава Омского района побывал с рабочим визитом в Новоомском сельском поселении.

Вместе с главой Новоомского поселения Артуром Леном чиновник осмотрел отремонтированные дороги в поселке Новоомском по улицам Дачная и Хуторская, которые были обустроены по программе «Развитие транспортной системы Омской области». Здесь проложили 3 километра асфальта и оборудовали тротуар для пешеходов. Работы обошлись бюджету в 80 млн рублей.

«По району у нас в этом году по двухлетним программам заканчивается строительство дорог в Чернолучье и Нижнеильинке. Там в общей сложности объем финансирования составил 50 млн рублей и 60 млн рублей соответственно. Еще 57 млн рублей заложено в этом году на внутрипоселковые дороги в 11 поселениях», — рассказал глава района Геннадий Долматов.

Кроме того, в Новоомском ведется строительство плотины на ручье Новоомская балка. Гидротехническое сооружение не только поддержит уровень воды, но и соединит два сельских берега дорогой. На него было выделено 19,63 миллиона рублей.

Плотина была здесь и раньше, но годами разрушалась и угрожала затоплением ближайшим домам, пока ее не взяла на баланс администрация района.

«Еще в 1990–2000 годах, когда не стало совхоза, здесь произошел размыв. Плотина была аварийная», — рассказал глава Новоомского поселения Артур Лен.

Объект очень важен для местных жителей: ресурсы водоема используются для хозяйственно-бытовых нужд, кроме того, он богат на рыбу. На данный момент работы выполнены на 50%. Капитальный ремонт плотины должен завершиться, согласно контракту, к концу ноября этого года.

#Строительство#Общество#Важное#Омская область#Омский район#Геннадий Долматов
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