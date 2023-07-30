Дождь, туман и грозы. Что ждет омичей в августе

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Омские синоптики представили прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня, 30 июля, ночью похолодает до +12 градусов. Местами пойдет небольшой дождь, в отдельных районах будет туман.
Новая неделя начнется с потепление до +29, кратковременных осадков и грозы. Порывы ветра увеличатся до 13 метров в секунду. Ночью ожидается туман.
Август встретит омичей жарко: +26…+31 градус. Дождь и вероятность гроз сохранится, как и ночная туманность.
2 августа местами по области похолодает до +23, в некоторых районах напротив — потеплеет до +33 градусов. Дождь, гроза, ветер до 12 метров в секунду.
Также по сообщению Обь-Иртышского УГМС, уровень воды в Иртыше близ Черлака 27 июля достиг уровня 210 сантиметров, 29 июля — 204 сантиметров. Это явление называется «низкая межень». Обмеление продолжится.