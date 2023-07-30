Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Изображение материала

Дождь, туман и грозы. Что ждет омичей в августе

30 июля 2023, 06:42
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске ожидается туман, грозы и потепление до +33

Обмеление Иртыша продолжается.

Омские синоптики представили прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня, 30 июля, ночью похолодает до +12 градусов. Местами пойдет небольшой дождь, в отдельных районах будет туман.

Новая неделя начнется с потепление до +29, кратковременных осадков и грозы. Порывы ветра увеличатся до 13 метров в секунду. Ночью ожидается туман.

Август встретит омичей жарко: +26…+31 градус. Дождь и вероятность гроз сохранится, как и ночная туманность.

2 августа местами по области похолодает до +23, в некоторых районах напротив — потеплеет до +33 градусов. Дождь, гроза, ветер до 12 метров в секунду.

погода в Омскепогода в Омске
погода в Омске
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Также по сообщению Обь-Иртышского УГМС, уровень воды в Иртыше близ Черлака 27 июля достиг уровня 210 сантиметров, 29 июля — 204 сантиметров. Это явление называется «низкая межень». Обмеление продолжится.

Стойкий запах мочи. Обмеление Иртыша обнажило набережную и все сливы нечистот в Омске
Узнать подробнее
#Дождь#Туман#Грозы#Погода#Прогноз#Обмеление Иртыша#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Стойкий запах мочи. Обмеление Иртыша обнажило набережную и все сливы нечистот в Омске
Вчера, 03:02
Обвиненный в избиении посетителя замначальника омской ГИБДД избежал уголовного дела
Вчера, 21:44
Шок. В Омске в Советском парке утонул молодой мужчина
Сегодня, 04:21
«Четвертый день травли». Омичи пожаловались на жуткий запах газа в период НМУ
Сегодня, 03:38
К зомби-апокалипсису готовы! Зачем в Омске закупают марли на 120 тысяч рублей
Сегодня, 04:39