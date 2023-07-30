Аналитики объяснили, почему в Омской области стало меньше яиц

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Омские статистики обновили информацию о производстве продукции животноводства в январе — июне этого года. Аналитики отмечают рост выпуска мяса и молока.
Всего в регионе произвели 87 тысяч тонн мяса (+0,2%) и более 303 тысяч тонн молока (+1,7%). Стабильность мясной отрасли объясняют развитием свиноводства и ростом объемов мяса. А причина увеличения молочных показателей — продуктивность стада. Хотя ранее мы сообщали о сокращении поголовья коров:
Меньше на 10,5 миллионов штук производить стали яиц. Так происходит из-за снижения яйценоскости кур-несушек, отмечают эксперты.
Напомним, аналогичная ситуация в Омской области складывалась ранее: