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Аналитики объяснили, почему в Омской области стало меньше яиц

30 июля 2023, 06:50
Фото: 1MI
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В Омской области стало на 10,5 млн штук яиц меньше

Молочные и мясные показатели остались в норме.

Омские статистики обновили информацию о производстве продукции животноводства в январе — июне этого года. Аналитики отмечают рост выпуска мяса и молока.

Всего в регионе произвели 87 тысяч тонн мяса (+0,2%) и более 303 тысяч тонн молока (+1,7%). Стабильность мясной отрасли объясняют развитием свиноводства и ростом объемов мяса. А причина увеличения молочных показателей — продуктивность стада. Хотя ранее мы сообщали о сокращении поголовья коров:

На лугу посется… В Омской области становится меньше коров
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Меньше на 10,5 миллионов штук производить стали яиц. Так происходит из-за снижения яйценоскости кур-несушек, отмечают эксперты.

Напомним, аналогичная ситуация в Омской области складывалась ранее:

Омлет для мажоров. В Омске вдруг стало меньше яиц
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#Производство#Животноводство#Мясо#Молоко#Свиноводство#Поголовье#Яйца#Статистика#Омскстат#Экономика#Новости#Омск#Омская область
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