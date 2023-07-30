Аналитики объяснили, почему в Омской области стало меньше яиц

Всего в регионе произвели 87 тысяч тонн мяса (+0,2%) и более 303 тысяч тонн молока (+1,7%). Стабильность мясной отрасли объясняют развитием свиноводства и ростом объемов мяса. А причина увеличения молочных показателей — продуктивность стада. Хотя ранее мы сообщали о сокращении поголовья коров: