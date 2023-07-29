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Житель Иркутска переплыл Байкал на сапборде

29 июля 2023, 12:51
Житель Иркутска Антон Гаер решил переплыть на сапборде озеро Байкал. Путешествие заняло у него 16 дней, в течение которых он преодолел 682,2 километра.

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.

В своем багаже Антон взял все необходимое: палатку, спальный мешок, аптечку, горелку, продукты и другие нужные вещи, написал канал.

Он стартовал с Култука и проплыл до Нижнеангарска. В начале пути погода была благоприятной, поверхность озера была гладкой, поэтому Антон легко двигался. Однако погода на Байкале меняется очень быстро, и вскоре начались грозы и волны. Все непогодные условия Гаер преодолевал на суше.

Во время путешествия Антон отметил свой 35-й день рождения.

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