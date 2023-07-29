Житель Иркутска переплыл Байкал на сапборде

Он стартовал с Култука и проплыл до Нижнеангарска. В начале пути погода была благоприятной, поверхность озера была гладкой, поэтому Антон легко двигался. Однако погода на Байкале меняется очень быстро, и вскоре начались грозы и волны. Все непогодные условия Гаер преодолевал на суше.