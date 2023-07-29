Житель Иркутска переплыл Байкал на сапборде

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.
В своем багаже Антон взял все необходимое: палатку, спальный мешок, аптечку, горелку, продукты и другие нужные вещи, написал канал.
Он стартовал с Култука и проплыл до Нижнеангарска. В начале пути погода была благоприятной, поверхность озера была гладкой, поэтому Антон легко двигался. Однако погода на Байкале меняется очень быстро, и вскоре начались грозы и волны. Все непогодные условия Гаер преодолевал на суше.
Во время путешествия Антон отметил свой 35-й день рождения.