В Омской области временно отключат телевидение. Рассказываем, где именно

В понедельник, 31 июля, помехи возможны в селе Бекишево Тюкалинского района с 11:00 до 17:00. В Называевске телевидение не будет работать 1 августа с 09:00 до 15:00. В селе Паново Крутинского района профилактические работы пройдут 2 августа с 11:00 до 17:00, а в селе Хутора Тюкалинского района — 3 августа с 09:00 до 15:00.