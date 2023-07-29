В Омской области временно отключат телевидение. Рассказываем, где именно

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
В Омске анонсировали перебои в работе телевидения. Они связаны с украшением телебашни подсветкой. Помехи возможны с 31 июля по 4 августа и с 7 по 11 августа с 09:00 до 17:00. Недоступны будут 20 цифровых каналов.
Также на следующей неделе в районах области пройдут профилактические работы, сообщается на сайте цифрового эфирного телевидения.
В понедельник, 31 июля, помехи возможны в селе Бекишево Тюкалинского района с 11:00 до 17:00. В Называевске телевидение не будет работать 1 августа с 09:00 до 15:00. В селе Паново Крутинского района профилактические работы пройдут 2 августа с 11:00 до 17:00, а в селе Хутора Тюкалинского района — 3 августа с 09:00 до 15:00.
«Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий», — сообщается на сайте цифрового эфирного телевидения.