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Posted Сегодня, 03:18

Published Сегодня, 03:18

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

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В Омской области временно отключат телевидение. Рассказываем, где именно

29 июля 2023, 03:18
Фото: Город55

Омичей предупредили о сбоях в телерадиовещании

На некоторых участках пройдут профилактические работы. Также рабочие будут украшать телебашню подсветкой.

В Омске анонсировали перебои в работе телевидения. Они связаны с украшением телебашни подсветкой. Помехи возможны с 31 июля по 4 августа и с 7 по 11 августа с 09:00 до 17:00. Недоступны будут 20 цифровых каналов.

Также на следующей неделе в районах области пройдут профилактические работы, сообщается на сайте цифрового эфирного телевидения.

В понедельник, 31 июля, помехи возможны в селе Бекишево Тюкалинского района с 11:00 до 17:00. В Называевске телевидение не будет работать 1 августа с 09:00 до 15:00. В селе Паново Крутинского района профилактические работы пройдут 2 августа с 11:00 до 17:00, а в селе Хутора Тюкалинского района — 3 августа с 09:00 до 15:00.

«Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий», — сообщается на сайте цифрового эфирного телевидения.
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#Евгений Игишев#Телевидение#Телевизор#Профилактика#Профилактические работы#Общество#Омск#Омская область
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