СМИ стали известны подробности диверсии на НПЗ в Самаре

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.
«Задержанный точно указал, где находятся остальные взрывчатые вещества — их успели обезвредить», — отметил канал.
Мужчина рассказал, что его контролировал представитель другой страны. Кроме того, он добавил, что его семью подвергали давлению.
Подозреваемый проработал на Куйбышевском заводе полгода до момента взрыва. Сам он родом из Украины, но переехал в Россию.
Суд в Самарском районе вынес решение об аресте подозреваемого на два месяца. Задержанный признал свою вину и начал сотрудничать со следствием.