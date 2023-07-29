СМИ стали известны подробности диверсии на НПЗ в Самаре

Подозреваемый, который провел взрыв на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, сообщил, что в здании были размещены три взрывных устройства. Одно из них сработало раньше ожидаемого.