Позвонили из «Госуслуг» и «Центробанка». Омич перевел мошенникам 1,4 млн рублей

Мужчина рассказал, что ему позвонила якобы сотрудница технической поддержки сайта госуслуг. Женщина сообщила, что персональные данные омича находятся под угрозой. Следом к разговору подключился псевдосотрудник Центробанка и предложил потерпевшему обезопасить свои сбережения. Омич снял с банковского счета 340 тысяч и перевел по указанным мошенниками реквизитам.