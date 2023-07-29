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Позвонили из «Госуслуг» и «Центробанка». Омич перевел мошенникам 1,4 млн рублей

29 июля 2023, 09:06
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омич поверил телефонным аферистам и лишился 1,4 млн рублей

В ход пошли не только личные сбережения, но и заемные деньги.

В правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве обратился 65-летний житель Советского округа, сообщили сегодня, 29 июля, в пресс-службе омской полиции.

Мужчина рассказал, что ему позвонила якобы сотрудница технической поддержки сайта госуслуг. Женщина сообщила, что персональные данные омича находятся под угрозой. Следом к разговору подключился псевдосотрудник Центробанка и предложил потерпевшему обезопасить свои сбережения. Омич снял с банковского счета 340 тысяч и перевел по указанным мошенниками реквизитам.

После этого омичу в течение нескольких дней звонили якобы представители различных правоохранительных структур и сообщали, что неизвестные пытаются оформить кредиты от его имени. Чтобы сохранить деньги, заявитель самостоятельно брал займы в финансовых организациях и переводил средства мошенникам. Общая сумма ущерба составила 1,4 млн рублей.

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