Позвонили из «Госуслуг» и «Центробанка». Омич перевел мошенникам 1,4 млн рублей

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве обратился 65-летний житель Советского округа, сообщили сегодня, 29 июля, в пресс-службе омской полиции.
Мужчина рассказал, что ему позвонила якобы сотрудница технической поддержки сайта госуслуг. Женщина сообщила, что персональные данные омича находятся под угрозой. Следом к разговору подключился псевдосотрудник Центробанка и предложил потерпевшему обезопасить свои сбережения. Омич снял с банковского счета 340 тысяч и перевел по указанным мошенниками реквизитам.
После этого омичу в течение нескольких дней звонили якобы представители различных правоохранительных структур и сообщали, что неизвестные пытаются оформить кредиты от его имени. Чтобы сохранить деньги, заявитель самостоятельно брал займы в финансовых организациях и переводил средства мошенникам. Общая сумма ущерба составила 1,4 млн рублей.