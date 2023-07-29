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Почти половина омичей считают свое детство счастливым

29 июля 2023, 10:19
Фото: 1MI
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Выяснилось, что счастливое детство влияет на уровень зарплаты во взрослой жизни.

Почти половина, 47%, омичей назвали свое детство счастливым. Еще 39% считают, что детские годы были скорее счастливыми. 9% опрошенных жителей Омской области рассказали о не счастливом детстве, и 5% заявили, что были абсолютно несчастны. Опрос провел сервис по поиску работы SuperJob с 21 по 26 июля.

Мужчины чаще, чем женщины сообщали о счастливом детстве — 87% против 80% соответственно.

Выяснилось, что счастливое детство влияет на уровень зарплаты во взрослой жизни. Те, кто сейчас зарабатывает от 80 тысяч рублей в месяц, делились воспоминаниями о счастливом детстве чаще горожан с доходом до 50 тысяч рублей (87 и 75% соответственно).

Ранее Город55 рассказывал, что жителям Омской области для счастья нужно 185 тысяч рублей в месяц. В конце прошлого года эта сумма была на 10 тысяч меньше.

Запросы выросли. Омичам для счастья нужно 185 тысяч рублей в месяц
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#Евгений Игишев#Работа#Вакансии#Счастье#Общество#Омск#Омская область
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