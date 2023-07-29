Почти половина омичей считают свое детство счастливым

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Почти половина, 47%, омичей назвали свое детство счастливым. Еще 39% считают, что детские годы были скорее счастливыми. 9% опрошенных жителей Омской области рассказали о не счастливом детстве, и 5% заявили, что были абсолютно несчастны. Опрос провел сервис по поиску работы SuperJob с 21 по 26 июля.
Мужчины чаще, чем женщины сообщали о счастливом детстве — 87% против 80% соответственно.
Выяснилось, что счастливое детство влияет на уровень зарплаты во взрослой жизни. Те, кто сейчас зарабатывает от 80 тысяч рублей в месяц, делились воспоминаниями о счастливом детстве чаще горожан с доходом до 50 тысяч рублей (87 и 75% соответственно).
Ранее Город55 рассказывал, что жителям Омской области для счастья нужно 185 тысяч рублей в месяц. В конце прошлого года эта сумма была на 10 тысяч меньше.