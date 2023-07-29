Почти половина омичей считают свое детство счастливым

Выяснилось, что счастливое детство влияет на уровень зарплаты во взрослой жизни. Те, кто сейчас зарабатывает от 80 тысяч рублей в месяц, делились воспоминаниями о счастливом детстве чаще горожан с доходом до 50 тысяч рублей (87 и 75% соответственно).