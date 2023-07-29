Любитель парфюма. Полицейские задержали омича, ограбившего магазин косметики

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Вчера, 28 июля, в омскую полицию поступило сообщение о хищение продукции в одном из магазинов парфюмерии и косметики на проспекте Мира.
В магазин зашел мужчина, взял с витрины флакон духов и поспешил удалиться. Злоумышленник при этом был не трезв. Продавцы обратили внимание на странного покупателя и окликнули его на улице. Злоумышленник не стал убегать.
Прибывшие на место полицейские выяснили, что 30-летний мужчина причастен к точно такому же преступлению. Две недели назад он украл из парфюмерного магазина на улице Волкова два флакона духов. Товар злоумышленник продал за 2,5 тысяч рублей, а деньги потратил.
Свои действия мужчина смог лишь объяснить воздействием алкоголя. На омича завели два уголовных дела по статьям «Грабеж» и «Кража». Ранее фигурант привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков.