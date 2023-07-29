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Любитель парфюма. Полицейские задержали омича, ограбившего магазин косметики

29 июля 2023, 08:50
Фото: 1MI
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В Омске пьяный мужчина ограбил парфюмерный магазин

Стражи правопорядка выяснили, что двумя неделями ранее он совершил аналогичное преступление.

Вчера, 28 июля, в омскую полицию поступило сообщение о хищение продукции в одном из магазинов парфюмерии и косметики на проспекте Мира.

В магазин зашел мужчина, взял с витрины флакон духов и поспешил удалиться. Злоумышленник при этом был не трезв. Продавцы обратили внимание на странного покупателя и окликнули его на улице. Злоумышленник не стал убегать.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что 30-летний мужчина причастен к точно такому же преступлению. Две недели назад он украл из парфюмерного магазина на улице Волкова два флакона духов. Товар злоумышленник продал за 2,5 тысяч рублей, а деньги потратил.

Свои действия мужчина смог лишь объяснить воздействием алкоголя. На омича завели два уголовных дела по статьям «Грабеж» и «Кража». Ранее фигурант привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков.

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#Евгений Игишев#Полиция#Уголовное дело#Грабеж#Кража#Общество#Происшествия#Омск#Омская область
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