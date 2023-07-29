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Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Как изменение рациона питания может снизить риск рака желудка

29 июля 2023, 12:42
Изменение питания может существенно уменьшить вероятность возникновения рака желудка, заявляет врач-гастроэнтеролог и гематолог Александра Чумель.

Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на телеканал «Москва 24».

Чумель подчеркнула, что в первую очередь следует обратить внимание на количество потребляемой соли. Большинство исследований свидетельствует о том, что именно она является главной причиной развития рака желудка.

Врач объясняет, что избыток соли может стимулировать выработку соляной кислоты в желудке, что, в свою очередь, может привести к атрофическому гастриту. Это заболевание считается одним из основных факторов злокачественного процесса.

Кроме того, специалист рекомендует уменьшить потребление красного мяса, особенно полуфабрикатов и колбасы, содержащих большое количество соли и консервантов. Вместо этого, в рационе должно быть больше овощей и фруктов. Необходимо также избавиться от вредных привычек, например, отказаться от курения, поскольку оно часто является провоцировующим фактором для развития рака.

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