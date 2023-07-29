Как изменение рациона питания может снизить риск рака желудка

Кроме того, специалист рекомендует уменьшить потребление красного мяса, особенно полуфабрикатов и колбасы, содержащих большое количество соли и консервантов. Вместо этого, в рационе должно быть больше овощей и фруктов. Необходимо также избавиться от вредных привычек, например, отказаться от курения, поскольку оно часто является провоцировующим фактором для развития рака.