Горы мусора в частном секторе. Омичи рассказали о свалке на Московке

Омичи сообщили о стихийной свалке в частном секторе на улице 1-я Станционная на Московке. Видео от местных жителей опубликовали сегодня, 29 июля, в паблике «Типичный Омск». В ролике видно, что на территории установлены контейнеры для ТКО, но они переполнены.