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Горы мусора в частном секторе. Омичи рассказали о свалке на Московке

29 июля 2023, 11:19
Фото: 1MI
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Жители Омска пожаловались на свалку в частном секторе на Московке

По словам местных жителей, отходы вывозят, но накапливаются они значительно быстрее.

Омичи сообщили о стихийной свалке в частном секторе на улице 1-я Станционная на Московке. Видео от местных жителей опубликовали сегодня, 29 июля, в паблике «Типичный Омск». В ролике видно, что на территории установлены контейнеры для ТКО, но они переполнены.

«8 мая уже было записано видео. Приезжали, мусор частично вывезли. Но появляется он гораздо быстрей, чем его увозят. Ситуация практически не изменилась», — говорится в видео.

Ранее омичи пожаловались на состояние скейт-парка на улице Бударина в центре города. Посетители комплекса рассказали, что урны в скейт-парке переполнены, а фантики, бутылки и обертки валяются на тротуаре. В администрации Омска рассказали, кто должен следить за территорией.

Мусор повсюду. Омичи пожаловались на состояние скейт-парка в центре города
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#Евгений Игишев#Мусор#Вывоз мусора#Свалка#Частный сектор#Московка#Общество#Город#Омск#Омская область
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