Двоим омичам светит срок за ложные сообщения о терактах

Еще один ложный звонок в полицию произошел в Называевском районе. Местный житель сообщил о якобы захвате заложников и требовал соединить его с начальником полиции. Полицейские приехали на указанный адрес, но обнаружили на месте только самого звонившего, его брата и мать. Все члены семьи были сильно пьяны. Мужчина во всем признался и раскаялся. Ранее он был судим за кражи.