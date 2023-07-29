Двоим омичам светит срок за ложные сообщения о терактах

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В Омской области на двоих местных жителей завели уголовные дела за ложные сообщения о терактах, сообщили сегодня, 29 июля, в пресс-службе омской полиции.
В первом случай омичка позвонила на экстренный номер 112 и рассказала, что в помещении автомойки в Ленинском округе находится взрывное устройство. Оперативники выехали на место, но каких-либо опасных предметов не обнаружили. Оказалось, что звонившая 38-летняя омичка раньше трудилась на автомойке и хотела устроится вновь, но получила отказ. Поэтому она, будучи нетрезвой, решила сообщить о «минировании». Телефон, с которого звонила, женщина выбросила.
В полиции отметили, что омичка ранее уже привлекалась к ответственности за аналогичные преступления — она «минировала» автопредприятие и торговый центр. На время следствия женщину отправили в СИЗО.
Еще один ложный звонок в полицию произошел в Называевском районе. Местный житель сообщил о якобы захвате заложников и требовал соединить его с начальником полиции. Полицейские приехали на указанный адрес, но обнаружили на месте только самого звонившего, его брата и мать. Все члены семьи были сильно пьяны. Мужчина во всем признался и раскаялся. Ранее он был судим за кражи.
Ранее Город55 сообщал, что в центре Омска эвакуировали посетителей и сотрудников развлекательного заведения из-за ложного сообщения о минировании.