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Выскочила на дорогу. В Омской области водитель иномарки сбил семилетнего девочку

28 июля 2023, 03:21
Фото: Город55
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В Омской области водитель сбил семилетнюю девочку, перебегавшую дорогу

Ребенка доставили к медикам.

Вчера ближе к вечеру, 27 июля, в Азовском районе случилась авария с пострадавшим. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 16:00.

По информации пресс-центра ведомства, водитель Hyundai, мужчина 1960 года рождения, двигался по улице Советская. В районе дома № 83 он сбил семилетнюю девочку. Ребенок перебегал проезжую часть в неположенном месте.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Юный пешеход получил травмы, ребенка доставили в больницу. По факту случившегося полицейские запустили проверку.

Отметим, что с 2023 года в Омской области увеличилось количество ДТП с участием несовершеннолетних. По данным на 18 июля, за первые шесть месяцев в регионе произошло 139 аварий с детьми.

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#Алина Ясинская#Новости#Дети#Происшествия#Омская область#ДТП#ДТП с ребенком#ДТП с детьми#ДТП с пострадавшими
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