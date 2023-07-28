Выскочила на дорогу. В Омской области водитель иномарки сбил семилетнего девочку

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:24
Вчера ближе к вечеру, 27 июля, в Азовском районе случилась авария с пострадавшим. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 16:00.
По информации пресс-центра ведомства, водитель Hyundai, мужчина 1960 года рождения, двигался по улице Советская. В районе дома № 83 он сбил семилетнюю девочку. Ребенок перебегал проезжую часть в неположенном месте.
Юный пешеход получил травмы, ребенка доставили в больницу. По факту случившегося полицейские запустили проверку.
Отметим, что с 2023 года в Омской области увеличилось количество ДТП с участием несовершеннолетних. По данным на 18 июля, за первые шесть месяцев в регионе произошло 139 аварий с детьми.