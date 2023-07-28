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Виталий Хоценко встретился с участником СВО из Омской области Анатолием Черкашиным

28 июля 2023, 03:04
Фото: Город55
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Они поговорили об участии в специальной военной операции и оказываемой помощи бойцам.

Врио губернатор Виталий Хоценко встретился с 44-летним жителем Омской области, участником СВО. Уроженец Республики Казахстан Анатолий Черкашин работал на предприятиях транспорта и энергетики, а потом по программе переселения соотечественников переехал в Омскую область. Здесь он трудился в региональном минэкономики.

В преддверии лета 2023 года Анатолий пришел в местный военный комиссариат, где ему предложили подписать контракт с Минобороны РФ. Недавно ему присвоили звание лейтенанта. В ближайшее время он будет нести службу в Оренбурге и позднее отправится в зону СВО.

Черкашин рассказал, что заключить контракт с Минобороны и поехать на передовую было обдуманным решением. Также он поделился, какой смысл вкладывает в действия, разворачиваемые Россией на территории Украины. По его мнению, нужно предотвратить нашествие фашистов любой ценой.

«С первых дней СВО понял, что нужно идти защищать свое Отечество, свою Родину, веру православную. Посте того, как сын достиг совершеннолетия, пошел в облвоенкомат, На следующей неделе отбываю в воинскую часть в Оренбург. Потом — в зону СВО. Мои предки — казаки, всегда служили Отечеству. Когда пришел враг, мы не можем сидеть дома», — заявил Черкашин.

Врио губернатора в ответ отметил, что регион помогает участникам СВО, напомнив о фонде «Защитники Отечества».

«В нашем регионе действует филиал фонда. Здесь работают небезразличные люди. По всей жизненной ситуации сопровождают ребят, ветеранов специальной военной операции и их семьи, тех кто, служит, приезжает в отпуска. Это сильное решение. Ни после Великой Отечественной войны, ни после Афганистана, ни после Чечни таких учреждений не создавалось», — сказал Хоценко.

Он добавил, что страна будет проявлять заботу о тех, кто участвует в специальной военной операции.

Виталий Хоценко побывал в гостях у участника СВО из Кормиловки
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#Политика#Новости#Омск#Виталий Хоценко#Участник СВО#Боец СВО#Спецоперация#Общество
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