Виталий Хоценко встретился с участником СВО из Омской области Анатолием Черкашиным

В преддверии лета 2023 года Анатолий пришел в местный военный комиссариат, где ему предложили подписать контракт с Минобороны РФ. Недавно ему присвоили звание лейтенанта. В ближайшее время он будет нести службу в Оренбурге и позднее отправится в зону СВО.