Виталий Хоценко навестил семью участника СВО в Большеуковском районе

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
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Updated Сегодня, 06:28
Сегодня, 28 июля, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области посетил с рабочим визитом Большеуковский район. Виталий Хоценко навестил семью участника специальной военной операции Дмитрия Губина в селе Аев.
Дмитрия Губина призвали в ряды Вооруженных сил в октябре прошлого года в рамках частичной мобилизации. Военнослужащего дома ждут жена и двухлетний сын.
«Сегодня в Большеуковском районе традиционно заехал к семье нашего мобилизованного бойца Дмитрия Губина. Сейчас он защищает Родину в районе спецоперации. Своего защитника Отечества ждут дома супруга Марина и сын Егор, а также родители. Семья все меры поддержки получает, в том числе освобождение от платы за детский сад», — отметил Виталий Хоценко.
Помощь семье Губиных готовы оказать в областном филиале государственного фонда «Защитники Отечества». Его открыли в конце мая по поручению президента России Владимира Путина. Филиал расположен в Омске по адресу улица Петра Некрасова, 3.