Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Изображение материала

Виталий Хоценко навестил семью участника СВО в Большеуковском районе

28 июля 2023, 06:26
Фото: Правительство Омской области
Врио губернатора Омской области отметил, что семья военнослужащего может обратиться за любой помощью к правительству.

Сегодня, 28 июля, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области посетил с рабочим визитом Большеуковский район. Виталий Хоценко навестил семью участника специальной военной операции Дмитрия Губина в селе Аев.

Дмитрия Губина призвали в ряды Вооруженных сил в октябре прошлого года в рамках частичной мобилизации. Военнослужащего дома ждут жена и двухлетний сын.

«Сегодня в Большеуковском районе традиционно заехал к семье нашего мобилизованного бойца Дмитрия Губина. Сейчас он защищает Родину в районе спецоперации. Своего защитника Отечества ждут дома супруга Марина и сын Егор, а также родители. Семья все меры поддержки получает, в том числе освобождение от платы за детский сад», — отметил Виталий Хоценко.

Помощь семье Губиных готовы оказать в областном филиале государственного фонда «Защитники Отечества». Его открыли в конце мая по поручению президента России Владимира Путина. Филиал расположен в Омске по адресу улица Петра Некрасова, 3.

#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Большие Уки#Общество#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Семья#Сво#Участник СВО#Военнослужащий
Подпишитесь
В омском СК находят убийц по маленьким пуговицам и горлышку от бутылки
Вчера, 05:24
В Омске второй день подряд находят опасные примеси в воздухе
Сегодня, 05:49
С ожогами в больнице. Полуторагодовалый омич обварил руки в тазе с кипятком
Сегодня, 04:48
Омским муниципальным работникам будут платить вдвойне за командировки на Донбасс
Сегодня, 03:54
В Омске десятки домов на один день останутся без воды. Публикуем адреса
Сегодня, 05:04
Александр Ушаков-младший стал компаньоном матери по «Радио Сибирь»
Сегодня, 05:03