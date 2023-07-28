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Ветер со скоростью мотоцикла. На Омскую область надвигается жуткая погода

28 июля 2023, 10:28
Фото: 1MI

Омичей предупредили о мощном ветре с грозами

По сообщению Обь-Иртышского управления гидрометеорологии, днем 29 июля ожидается дождь с грозой и ветер порывами 15-20 м/с.

В связи с такими погодными условиями главное управление МЧС России по Омской области призывает соблюдать осторожность на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями. Не стоит парковать автомобили под деревьями.

Важно помнить, что молнии любят воду и высокую влажность, поэтому, если гроза застала вас в водоеме, немедленно выходите из воды и отходите от нее на максимальное расстояние, сообщает пресс-служба МЧС России.

МЧС также напоминает, что не стоит пренебрегать простыми правилами, а при возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звонить по телефону 101.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Погода#Прогноз погоды#Ухудшение погоды#Плохая погода#Изменение погоды#Гидрометцентр#Дождь#Дожди#Ветер#Сильный ветер
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