Ветер со скоростью мотоцикла. На Омскую область надвигается жуткая погода

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
В связи с такими погодными условиями главное управление МЧС России по Омской области призывает соблюдать осторожность на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями. Не стоит парковать автомобили под деревьями.
Важно помнить, что молнии любят воду и высокую влажность, поэтому, если гроза застала вас в водоеме, немедленно выходите из воды и отходите от нее на максимальное расстояние, сообщает пресс-служба МЧС России.
МЧС также напоминает, что не стоит пренебрегать простыми правилами, а при возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звонить по телефону 101.