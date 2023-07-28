В Омске завели дело после поджога бытовки с рабочими

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
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Updated Сегодня, 15:23
Прокуратура Советского округа города Омска занялась проверкой расследования уголовного дела о поджоге бытовки с рабочими. О случившемся сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По предварительным данным, в ночь с 27 на 28 июля 2023 года 48-летний местный житель находился на строительном объекте по улице Кемеровская в Омске. По неизвестной причине он решил поджечь бытовку, где спали трое рабочих.
Мужчина использовал легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещения, но его преступный план не удалось осуществить до конца. Рабочие проснулись и успели выбраться из горящей бытовки.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».
Ход расследования обстоятельств преступления и законность принимаемых следственными органами процессуальных решений находятся под контролем прокуратуры.