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В Омске завели дело после поджога бытовки с рабочими

28 июля 2023, 15:21
Фото: Город55
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Во время пожара никто не пострадал, поджигателя уже задержали.

Прокуратура Советского округа города Омска занялась проверкой расследования уголовного дела о поджоге бытовки с рабочими. О случившемся сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительным данным, в ночь с 27 на 28 июля 2023 года 48-летний местный житель находился на строительном объекте по улице Кемеровская в Омске. По неизвестной причине он решил поджечь бытовку, где спали трое рабочих.

Мужчина использовал легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещения, но его преступный план не удалось осуществить до конца. Рабочие проснулись и успели выбраться из горящей бытовки.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Ход расследования обстоятельств преступления и законность принимаемых следственными органами процессуальных решений находятся под контролем прокуратуры.

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#Ольга Акамова#Омск#Поджог#Бытовка#Рабочие#Покушение на убийство#Прокуратура#Уголовное дело#Советский округ#Происшествия#Новое#Омская область
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