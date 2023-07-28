В Омске второй день подряд находят опасные примеси в воздухе

Как сообщили в региональном минприроды, в Нефтяниках было повышено содержание метилмеркаптана (1,4 ПДК) и фенола (2 ПДК). Отметим, что выбросы фиксируют в этой части города уже второй день. До этого здесь выявляли сероводород (1,25 ПДК) и фенол (1,4 ПДК).