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В Омске второй день подряд находят опасные примеси в воздухе

28 июля 2023, 05:49
Фото: Город55
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Больше всего страдают жители Советского округа.

В черте областного центра вновь зарегистрировали выбросы. С 27 на 28 июля в Советском округе была превышена предельно допустимая концентрация двух опасных веществ в атмосферном воздухе.

Как сообщили в региональном минприроды, в Нефтяниках было повышено содержание метилмеркаптана (1,4 ПДК) и фенола (2 ПДК). Отметим, что выбросы фиксируют в этой части города уже второй день. До этого здесь выявляли сероводород (1,25 ПДК) и фенол (1,4 ПДК).

Ранее в Обь-Иртышском УГМС объявляли режим неблагоприятных метеоусловий после многочисленных жалоб омичей. Горожане просыпаются ночью и рано утром от удушающих едких запахов. При этом в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“» есть комментарии не только от жителей Советского округа, но и с Левобережья.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Жалобы#Экология#Здоровье#Выбросы#Минприроды
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