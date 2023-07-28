В Омске десятки домов на один день останутся без воды. Публикуем адреса

Ранее Город55 рассказывал о ситуации с горячим водоснабжением. Проблема возникла в двух домах Октябрьского округа. Жителям не подают горячую воду, несмотря на то, что плановое отключение завершилось месяц назад. В городской администрации ссылаются на большой объем ремонтных работ на теплосетях.