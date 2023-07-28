В Омске десятки домов на один день останутся без воды. Публикуем адреса

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В следующий четверг, 3 августа, рабочие омского «Росводоканала» будут ремонтировать водопровод на улице 20 лет РККА. Жители ряда домов останутся без холодного водоснабжения.
Воды с 10:00 до 23:00 не будет по следующим адресам:
Ул. Н. Худенко, 1А, 3, 5;
Ул. Масленникова, 144, 144 к 3, к 4, к 6, 144а, 148, 150, 152а, 152б, 179, 181, 183, 183/1, 191;
Ул. 20 л. РККА, 202а, 206А, 206, 208, 210, 65;
Ул. 20-я Линия, 172.
Для местных жителей установят машины с питьевой водой. Они расположатся по адресам: ул. 20 лет РККА, 65; ул. Масленникова, 183; ул. Н. Худенко, 3.
Ранее Город55 рассказывал о ситуации с горячим водоснабжением. Проблема возникла в двух домах Октябрьского округа. Жителям не подают горячую воду, несмотря на то, что плановое отключение завершилось месяц назад. В городской администрации ссылаются на большой объем ремонтных работ на теплосетях.