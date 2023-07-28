В одну из омских компаний срочно ищут «Ниндзя Менеджера»

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
За такую работу готовы платить 40 000 рублей в год. Рекрутер уверяет, что если устроиться на должность ниндзя менеджера, жизнь заиграет новыми красками.
«Вакансия для тех, кто хочет много зарабатывать и ни от кого больше не зависеть», — написано в описании вакансии на одной из платформ.
Также среди обещаний бесплатное обучение у специалистов компании, высокий доход, поддержка и развитие, много полезных знакомств и возможность строить свой график работы.
Соискателю нужно иметь опыт работы в сфере продаж, общепита или госзакупок, приветствуется опыт и в банковской сфере.
Напомним, что недавно в Омске появились необычные вакансии в совершенно разных сферах. Среди них пешеход универсал, рецептурщик, металлограф, авиакассир, тепличница и засольщик мяса.