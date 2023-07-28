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В одну из омских компаний срочно ищут «Ниндзя Менеджера»

28 июля 2023, 09:46
Фото: Midjourney
Сотрудника на интересную должность ищет компания, связанная с продажей недвижимости.

За такую работу готовы платить 40 000 рублей в год. Рекрутер уверяет, что если устроиться на должность ниндзя менеджера, жизнь заиграет новыми красками.

«Вакансия для тех, кто хочет много зарабатывать и ни от кого больше не зависеть», — написано в описании вакансии на одной из платформ.

Также среди обещаний бесплатное обучение у специалистов компании, высокий доход, поддержка и развитие, много полезных знакомств и возможность строить свой график работы.

Соискателю нужно иметь опыт работы в сфере продаж, общепита или госзакупок, приветствуется опыт и в банковской сфере.

Напомним, что недавно в Омске появились необычные вакансии в совершенно разных сферах. Среди них пешеход универсал, рецептурщик, металлограф, авиакассир, тепличница и засольщик мяса.

Пешеход-универсал и рецептурщик. В Омске появились новые необычные вакансии
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#Анастасия Баянова#Работа#Объявление#Омск
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