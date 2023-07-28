В Екатеринбурге 14 сентября будет проходить НРФ «Регионы»

Мероприятия форума будут проходить в формате профессиональных дискуссий и деловых сессий. В программу включены и персональные выступления лидеров рекламной индустрии. Участникам также предстоит разбор успешных кейсов и многое другое. Как отметили организаторы форума, на одном мероприятии можно будет получить полезные знания. Рекламные агентства и специалисты по рекламе смогут применить их в практической деятельности. Более того, форум станет хорошей мотивацией к будущим проектам и душевным нетворкингом.