В Екатеринбурге 14 сентября будет проходить НРФ «Регионы»

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Проведение НРФ «Регионы» направлено на развитие рынка рекламы в российских регионах. Около 800 участников со всей страны соберутся в этом году на форуме, чтобы обсудить ключевые моменты рекламной индустрии, пишет издание tagilcity.ru.
Директор уральского представительства АКАР Василий Рубан отметил, что в этом году география участников форума расширена. Так, в деловую программу включили выступления спикеров из разных городов России — от Калининграда до Владивостока. Таким образом, станет понятно, что представляет собой рекламный рынок за пределами столичного региона. Василий Рубан отметил, что такие мероприятия повышают уровень рекламного рынка в стране в целом и позволяют показать лучшие практики в регионах.
Программа национального рекламного форума «Регионы» включает в себя 30 блоков. Каждый из них посвящен отдельной теме: SMM и креатив, digital и классические медиа, искусственный интеллект и технологические инновации в маркетинге, подведение итогов неоднозначного 2022 года и обсуждение вызовов будущего.
Мероприятия форума будут проходить в формате профессиональных дискуссий и деловых сессий. В программу включены и персональные выступления лидеров рекламной индустрии. Участникам также предстоит разбор успешных кейсов и многое другое. Как отметили организаторы форума, на одном мероприятии можно будет получить полезные знания. Рекламные агентства и специалисты по рекламе смогут применить их в практической деятельности. Более того, форум станет хорошей мотивацией к будущим проектам и душевным нетворкингом.
«Национальный рекламный форум „Регионы“ станет площадкой для анализа произошедшей трансформации, поможет осмыслить и зафиксировать опыт ключевых игроков и обозначить вектор дальнейшего развития регионального рекламного рынка с помощью экспертов локальных и федеральных компаний», — рассказал первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков.
Деловая программа НРФ «Регионы» завершится церемонией награждения участников Первого регионального фестиваля рекламы — конкурса креативной рекламы, которая была создана региональными специалистами или для региональных брендов. Участники фестиваля могут участвовать в форуме со скидкой. Заявки на фестиваль принимаются до 10 августа. Подавать их можно через сайт конкурса.