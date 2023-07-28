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Цена квартиры. Омские водители заплатят 4 млн рублей за парковку на газонах

28 июля 2023, 12:35
Фото: 1MI

Омских водителей оштрафовали на 4 млн рублей за парковку на газонах

Специалисты департамента контроля продолжают проводить рейды по выявлению машин, оставленных на озелененных территориях.

Пресс-служба администрации города Омска сообщает, что с середины мая с помощью системы «Паркнет-М» было зафиксировано 2 869 нарушений, общая сумма штрафов за которые составляет 4 326 000 рублей.

Остальные нарушители, выявленные в ходе рейдов, также будут привлечены к ответственности после получения регистрационных данных из ГИБДД.

Напомним, что парковка на газонах, а также на детских и спортивных площадках запрещена и наказуема. Для нарушителей предусмотрены штрафы:

За первое нарушение:

  • для граждан — от 2 до 4 тысяч рублей,
  • для должностных лиц — от 10 до 14 тысяч рублей,
  • для юридических лиц — от 20 до 40 тысяч рублей.

За повторное нарушение в течение года:

  • для граждан — от 4 до 5 тысяч рублей,
  • для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей,
  • для юридических лиц — от 40 до 200 тысяч рублей.
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#Анастасия Баянова#Омск#Газон#Штраф#Водитель#Омская область
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