Цена квартиры. Омские водители заплатят 4 млн рублей за парковку на газонах

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Пресс-служба администрации города Омска сообщает, что с середины мая с помощью системы «Паркнет-М» было зафиксировано 2 869 нарушений, общая сумма штрафов за которые составляет 4 326 000 рублей.
Остальные нарушители, выявленные в ходе рейдов, также будут привлечены к ответственности после получения регистрационных данных из ГИБДД.
Напомним, что парковка на газонах, а также на детских и спортивных площадках запрещена и наказуема. Для нарушителей предусмотрены штрафы:
За первое нарушение:
За повторное нарушение в течение года: