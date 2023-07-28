Сумасшедшему, который толкнул омичку под колеса маршрутки, вынесли приговор

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Преступление попадает под ч. 3 ст. 30, пункт «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений).
По данным следствия, 23 апреля, на остановке «Магистральная», мужчина в состоянии наркотического опьянения толкнул незнакомую женщину на дорогу, прямо под колеса подъезжающей маршрутке. Тяжелых травм ей удалось избежать благодаря реакции воителя, который вовремя заметил происходящее и остановился.
Во время ожидания полиции мужчина попытался лишить себя последнего глаза. Еще один он выколол, когда отбывал наказание за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.
Напомним, после психологической экспертизы было доказано, что мужчина находился в невменяемом состоянии и имеет сопутствующее заболевание. С момента задержания до сегодняшнего дня он находился в психиатрической больнице. Суд направил задержанного на бессрочное принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.