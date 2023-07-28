Сумасшедшему, который толкнул омичку под колеса маршрутки, вынесли приговор

Напомним, после психологической экспертизы было доказано, что мужчина находился в невменяемом состоянии и имеет сопутствующее заболевание. С момента задержания до сегодняшнего дня он находился в психиатрической больнице. Суд направил задержанного на бессрочное принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.