Снова задыхаемся. Омичам пообещали ночь без свежего воздуха

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В Обь-Иртышском УГМС сообщили о введении режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ) на территории Омской области. По информации синоптиков, такой режим будет действовать до 11 часов субботы, 29 июля.
Во время режима «черного неба» первой степени опасности в городе будут неблагоприятные условиях для рассеивания вредных веществ в атмосфере. Предприятия обязаны приготовиться к возможному снижению объема выбросов в случае, если режим НМУ будет усилен.
Отметим, что такой режим действует в регионе третий день. На протяжении текущей недели в воздухе над Омском нашли сероводород, фенол и метилмеркаптан.