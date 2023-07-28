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Снова задыхаемся. Омичам пообещали ночь без свежего воздуха

28 июля 2023, 09:02
Фото: 1MI

В Омской области снова объявили режим «черного неба»

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предрекли безветренную погоду на ближайшие сутки.

В Обь-Иртышском УГМС сообщили о введении режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ) на территории Омской области. По информации синоптиков, такой режим будет действовать до 11 часов субботы, 29 июля.

Во время режима «черного неба» первой степени опасности в городе будут неблагоприятные условиях для рассеивания вредных веществ в атмосфере. Предприятия обязаны приготовиться к возможному снижению объема выбросов в случае, если режим НМУ будет усилен.

Отметим, что такой режим действует в регионе третий день. На протяжении текущей недели в воздухе над Омском нашли сероводород, фенол и метилмеркаптан.

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#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область
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