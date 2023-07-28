Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:50

Updated Сегодня, 04:50

Изображение материала

С ожогами в больнице. Полуторагодовалый омич обварил руки в тазе с кипятком

28 июля 2023, 04:48
Фото: Город55
иллюстрация

Полуторагодовалый омич обварил руки в тазе с кипятком

Инцидент произошел в одной из деревень.

В прошедшие сутки в Омской области произошел несчастный случай при участии несовершеннолетнего. Инцидент зарегистрирован в деревне Николай-Поль (Исилькуский район).

По данным пресс-службы регионального УМВД, вчера вечером, 27 июля, полуторагодовалый ребенок получил термический ожог. Мальчика доставили к медикам.

Как выяснилось, пока взрослые отвлеклись, малыш залез руками в таз с кипятком. По факту случившегося сотрудники отдела МВД РФ по Исилькульскому району проводят проверку.

Ранее Город55 писал об инциденте, случившимся с десятилетним мальчиком. Он шел домой с отцом и нашел по дороге пластиковую бутылку с горючим.

В Омске ребенок поджег бутылку с бензином и получил тяжелые ожоги лица и тела
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Дети#Происшествия#Ожог
Подпишитесь
В омском СК находят убийц по маленьким пуговицам и горлышку от бутылки
Вчера, 05:24
В Омске второй день подряд находят опасные примеси в воздухе
Сегодня, 05:49
Омским муниципальным работникам будут платить вдвойне за командировки на Донбасс
Сегодня, 03:54
В Омске десятки домов на один день останутся без воды. Публикуем адреса
Сегодня, 05:04
Александр Ушаков-младший стал компаньоном матери по «Радио Сибирь»
Сегодня, 05:03