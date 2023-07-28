С ожогами в больнице. Полуторагодовалый омич обварил руки в тазе с кипятком

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В прошедшие сутки в Омской области произошел несчастный случай при участии несовершеннолетнего. Инцидент зарегистрирован в деревне Николай-Поль (Исилькуский район).
По данным пресс-службы регионального УМВД, вчера вечером, 27 июля, полуторагодовалый ребенок получил термический ожог. Мальчика доставили к медикам.
Как выяснилось, пока взрослые отвлеклись, малыш залез руками в таз с кипятком. По факту случившегося сотрудники отдела МВД РФ по Исилькульскому району проводят проверку.
Ранее Город55 писал об инциденте, случившимся с десятилетним мальчиком. Он шел домой с отцом и нашел по дороге пластиковую бутылку с горючим.