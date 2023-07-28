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Примеси в воздухе, вакансия ниндзя и скульптура Бухгольца. Омск сегодня

28 июля 2023, 14:18
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске второй день подряд находят опасные примеси в воздухе

В черте областного центра вновь зарегистрировали выбросы. С 27 на 28 июля в Советском округе была превышена предельно допустимая концентрация двух опасных веществ в атмосферном воздухе. Как сообщили в региональном минприроды, в Нефтяниках было повышено содержание метилмеркаптана (1,4 ПДК) и фенола (2 ПДК). Отметим, что выбросы фиксируют в этой части города уже второй день. До этого здесь выявляли сероводород (1,25 ПДК) и фенол (1,4 ПДК).

В Омске второй день подряд находят опасные примеси в воздухе
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Новость №2. В одну из омских компаний срочно ищут «Ниндзя Менеджера»

Сотрудника на интересную должность ищет компания, связанная с продажей недвижимости. За такую работу готовы платить 40 000 рублей в год. Рекрутер уверяет, что если устроиться на должность ниндзя менеджера, жизнь заиграет новыми красками. Также среди обещаний бесплатное обучение у специалистов компании, высокий доход, поддержка и развитие, много полезных знакомств и возможность строить свой график работы.

В одну из омских компаний срочно ищут «Ниндзя Менеджера»
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Новость №3. В Омск привезли скульптуру основателя города Ивана Бухгольца

Сегодня, 28 июля, в Омск привезли скульптуру основателя города Ивана Бухгольца. Памятник планируют открыть ко Дню города, который в этом году отмечают 5 августа. Стоимость изготовления монумента составляет около 30 млн рублей. Ранее Город55 рассказывал, что ко Дню города также планируется открыть скульптуру Дон Кихота и Санчо Пансы у театра юного зрителя.

В Омск привезли скульптуру основателя города Ивана Бухгольца
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#Анастасия Баянова#Грязный воздух#Выбросы#Вакансия#Работа#Менеджер#Памятник#Исторический памятник#Памятники#Основатель#Омск#Омская область
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