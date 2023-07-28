Омский подполковник Кудояр уволился из органов после возбуждения уголовного дела

В начале июля у Алексея Кудояра нашли дорогостоящий коттедж в селе Троицкое. Недвижимость оформлена на родственников силовика. Прокуратура провела проверку и выяснила, что коттедж был куплен на неподтвержденные доходы. В Кировском районном суде в настоящее время находится исковое заявление по этому делу. Если Кудояр не сможет доказать происхождение средств для покупки коттеджа и других построек на земельном участке, имущество передадут в распоряжение государства.