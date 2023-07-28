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Омский подполковник Кудояр уволился из органов после возбуждения уголовного дела

28 июля 2023, 09:09
Фото: 1MI
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У начальника ОЭБ и ПК УМВД Алексея Кудояра ранее нашли дорогостоящий коттедж, купленный на неподтвержденные доходы. Также его подозревают в убийстве собаки на глазах детей.

Как стало известно Городу55 из собственных источников, подполковник полиции Алексей Кудояр уволился из органов по собственному желанию. Он занимал пост начальника отдела противодействия коррупции, имел право на пенсию по выслуге лет, но продолжал работать.

В начале июля у Алексея Кудояра нашли дорогостоящий коттедж в селе Троицкое. Недвижимость оформлена на родственников силовика. Прокуратура провела проверку и выяснила, что коттедж был куплен на неподтвержденные доходы. В Кировском районном суде в настоящее время находится исковое заявление по этому делу. Если Кудояр не сможет доказать происхождение средств для покупки коттеджа и других построек на земельном участке, имущество передадут в распоряжение государства.

Позже стало известно, что Алексей Кудояр стал фигурантом уголовного дела о жестоком обращении с животными. Подполковника обвиняют в убийстве собаки на глазах у детей. По словам очевидцев, полицейский застрелил соседского шпица из охотничьего ружья. Уголовное дело также находится в работе.

Омский подполковник Кудояр стал фигурантом уголовного дела из-за мертвого шпица
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У начальника отдела противодействия коррупции в Омске нашли слишком дорогой коттедж
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#Евгений Игишев#Уголовное дело#Полиция#Увольнение#УМВД#Общество#Омск#Омская область#Алексей Кудояр#Эксклюзивы
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