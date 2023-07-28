Омский пенсионер лишился квартиры и накоплений после разговора с мошенниками

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В Омске выясняют обстоятельства мошенничества на сумму более 3,8 млн рублей. Жертвой злоумышленников стал 67-летний житель Ленинского округа. Возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Омич поверил мошеннику, что на его имя пытаются оформить кредит. Тот позвонил и представился, заявив, что работает в правоохранительных органах. Собеседник также назвал персональные данные пенсионера, так что мужчина легко поверил. После этого в разговор включился «старший специалист департамента Центробанка по борьбе с мошенничествами». Он сообщил, что нужно скачать на телефон мобильное приложение, чтобы проверить есть ли в гаджете вирусы. После этого со счета пожилого омича пропали 145 тыс рублей.
На следующий день ему сказали, что нужно погасить кредиты, которые набрали на его имя мошенники. Он оформил два займа на 850 тыс рублей и кредитную карту на 60 тыс рублей. Все средства мужчина перевел на якобы безопасные счета. Через несколько дней доверчивому пенсионеру позвонили еще раз, но на этот раз по сценарию мошенников кто-то продал его квартиру. Голос в телефонной трубке сказал, что является судебным приставом. Он убедил срочно продать жилье, чтобы признать сделку недействительной.
Потом мужчина позвонил риелтору по указанному мошенниками номеру и продал свою единственную квартиру за 2,8 млн рублей. Деньги также были переведены злоумышленникам.
«В ожидании обещанного кадастрового документа на квартиру омич провел два дня, пробовал позвонить на телефоны „следователей“ и „специалистов“, но те уже не отвечали. Лишь после этого он обратился с заявлением в полицию», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
По факту мошенничества запущена проверка. Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.