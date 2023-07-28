Омский пенсионер лишился квартиры и накоплений после разговора с мошенниками

На следующий день ему сказали, что нужно погасить кредиты, которые набрали на его имя мошенники. Он оформил два займа на 850 тыс рублей и кредитную карту на 60 тыс рублей. Все средства мужчина перевел на якобы безопасные счета. Через несколько дней доверчивому пенсионеру позвонили еще раз, но на этот раз по сценарию мошенников кто-то продал его квартиру. Голос в телефонной трубке сказал, что является судебным приставом. Он убедил срочно продать жилье, чтобы признать сделку недействительной.