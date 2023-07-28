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Омский пенсионер лишился квартиры и накоплений после разговора с мошенниками

28 июля 2023, 07:19
Фото: Город55
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Сумма ущерба составила больше 3,8 млн рублей.

В Омске выясняют обстоятельства мошенничества на сумму более 3,8 млн рублей. Жертвой злоумышленников стал 67-летний житель Ленинского округа. Возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Омич поверил мошеннику, что на его имя пытаются оформить кредит. Тот позвонил и представился, заявив, что работает в правоохранительных органах. Собеседник также назвал персональные данные пенсионера, так что мужчина легко поверил. После этого в разговор включился «старший специалист департамента Центробанка по борьбе с мошенничествами». Он сообщил, что нужно скачать на телефон мобильное приложение, чтобы проверить есть ли в гаджете вирусы. После этого со счета пожилого омича пропали 145 тыс рублей.

Видео: УМВД РФ по Омской области

На следующий день ему сказали, что нужно погасить кредиты, которые набрали на его имя мошенники. Он оформил два займа на 850 тыс рублей и кредитную карту на 60 тыс рублей. Все средства мужчина перевел на якобы безопасные счета. Через несколько дней доверчивому пенсионеру позвонили еще раз, но на этот раз по сценарию мошенников кто-то продал его квартиру. Голос в телефонной трубке сказал, что является судебным приставом. Он убедил срочно продать жилье, чтобы признать сделку недействительной.

Потом мужчина позвонил риелтору по указанному мошенниками номеру и продал свою единственную квартиру за 2,8 млн рублей. Деньги также были переведены злоумышленникам.

«В ожидании обещанного кадастрового документа на квартиру омич провел два дня, пробовал позвонить на телефоны „следователей“ и „специалистов“, но те уже не отвечали. Лишь после этого он обратился с заявлением в полицию», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По факту мошенничества запущена проверка. Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.

Омский пенсионер инвестировал в мошенников почти 600 000 рублей
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#Алина Ясинская#Происшествия#Новости#Омск#Мошенничество#УМВД Омской области#Видео
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