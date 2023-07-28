Омский депстрой не исключает расторжения контракта со строителями троллейбусного депо

Напомним, что претензии к работе подрядчика возникают не впервые. Так, расторжением договора грозили и в марте 2023 года после того, как «Хатман Групп» хотел увеличить финансирование работ до 506 млн рублей. Тем временем, успеть перестроить депо на Ватутина планировали до 15 декабря 2023 года.