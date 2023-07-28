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Омский депстрой не исключает расторжения контракта со строителями троллейбусного депо

28 июля 2023, 11:40
Фото: Город55
В ведомстве прокомментировали получение отрицательного заключения на проект реконструкции депо на улице Ватутина.

28 июля стало известно, что проект реконструкции троллейбусного депо не прошел госэкспертизу. На объекте работает АО «Хатман Групп» из подмосковных Химок, с которым в ноябре прошлого года заключили контракт на 295 млн рублей.

Департамент строительства, который и значится застройщиком, прокомментировал получение отрицательного заключения.

«В заключении Госэкспертизы обозначено значительное число замечаний к работам, выполненным подрядчиком при проектировании реконструкции депо», — сообщили в омском депстрое.

Несмотря на постоянное взаимодействие с компанией «Хатман Групп», есть опасения, что подрядчик не выполнит своих обязательств. Если это произойдет, в отношении организации примут соответствующие меры, в том числе могут и расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Напомним, что претензии к работе подрядчика возникают не впервые. Так, расторжением договора грозили и в марте 2023 года после того, как «Хатман Групп» хотел увеличить финансирование работ до 506 млн рублей. Тем временем, успеть перестроить депо на Ватутина планировали до 15 декабря 2023 года.

Проект реконструкции троллейбусного депо на Левобережье Омска не прошел экспертизу
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#Юлия Истомина#Департамент строительства#Расторжение контракта#Подрядчик#Экспертиза#Троллейбусное депо#Реконструкция#Общество#Город#Новости#Омск
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