Омский депстрой не исключает расторжения контракта со строителями троллейбусного депо

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
28 июля стало известно, что проект реконструкции троллейбусного депо не прошел госэкспертизу. На объекте работает АО «Хатман Групп» из подмосковных Химок, с которым в ноябре прошлого года заключили контракт на 295 млн рублей.
Департамент строительства, который и значится застройщиком, прокомментировал получение отрицательного заключения.
«В заключении Госэкспертизы обозначено значительное число замечаний к работам, выполненным подрядчиком при проектировании реконструкции депо», — сообщили в омском депстрое.
Несмотря на постоянное взаимодействие с компанией «Хатман Групп», есть опасения, что подрядчик не выполнит своих обязательств. Если это произойдет, в отношении организации примут соответствующие меры, в том числе могут и расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
Напомним, что претензии к работе подрядчика возникают не впервые. Так, расторжением договора грозили и в марте 2023 года после того, как «Хатман Групп» хотел увеличить финансирование работ до 506 млн рублей. Тем временем, успеть перестроить депо на Ватутина планировали до 15 декабря 2023 года.