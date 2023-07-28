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Модульбанк присоединился к системе оплаты с помощью платежного стикера

28 июля 2023, 06:27
Фото: 1MI
Модульбанк начал поддерживать возможность оплаты через платежные стикеры МИР. Этот способ предполагает, что покупатель может расплачиваться за товары одним касанием с помощью мобильного телефона или другого носителя.

Стикер представляет собой альтернативу пластиковой карте. Его можно приклеить на любой предмет, который всегда под рукой и который удобно прикладывать к терминалу. Например, на телефон, кошелек или браслет, пишет properm.ru.

«На стикере нет реквизитов, оплата проходит бесконтактно, данные безопасно защищены, у мошенников не будет возможности их получить для онлайн-оплаты», — уточнил председатель правления Модульбанка Павел Семенов.

Результаты исследования Smart Ranking показали, что десятая часть жителей России хотят приобрести такие стикеры. При этом 64% участников опроса объясняют, что это хороший шанс вернуть себе возможность бесконтактных платежей посредством телефона. Однако большинство опрошенных оформляют платежные стикеры, так как испытывают интерес к инновациям и новым продуктам банка. Таких участников 88%.

Эксперты агентства прогнозируют рост рынка платежных стикеров. К концу этого года размер рынка составит примерно 4 миллиона стикеров, а общий размер выручки превысит 1,5 миллиарда рублей.

Отметим, что опрос проводился весной 2023 года. В исследовании принимали участие россияне в возрасте 18 — 55 лет. У представителей банка брали интервью.

Издание «Ведомости» сообщает, что в течение первого квартала российские банки выпустили порядка 1 миллиона платежных стикеров. Общий размер их выручки составил 400 миллионов рублей. Помимо Модульбанка, данный инструмент оплаты предлагают Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ и другие банки.

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