«Меня посадили на 15 лет»: коммунист Алехин рассказал о приговоре украинского суда

Депутат Госдумы от КПРФ Андрей Алехин на сегодняшней пресс-конференции прокомментировал свои отношения с судебной системой одного из соседних государств. Напомним: в начале июня стало известно, что украинский суд заочно приговорил Алехина вместе с еще рядом российских депутатов к тюремному заключению за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».