«Меня посадили на 15 лет»: коммунист Алехин рассказал о приговоре украинского суда

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 10:00
Депутат Госдумы от КПРФ Андрей Алехин на сегодняшней пресс-конференции прокомментировал свои отношения с судебной системой одного из соседних государств. Напомним: в начале июня стало известно, что украинский суд заочно приговорил Алехина вместе с еще рядом российских депутатов к тюремному заключению за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
— 7 депутатов украинский суд приговорил к 15 годам тюрьмы, — уточнил политик. — В их числе Андрей Алехин. Таким образом, выезжать за пределы России мне, видимо, не стоит: ведь существует Интерпол и тому подобные организации…
Алехин отметил, что с 2014 года вместе с другими коммунистами принимал активное участие в снаряжении гуманитарных конвоев в ДНР и ЛНР.
Напомним: вместе с Алехиным украинский суд приговорил к тюремному заключению Сардану Авксентьеву, Петра Аммосова, Игоря Ананских, Василия Власова, Валерия Гартунга и Андрея Горохова.