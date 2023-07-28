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«Меня посадили на 15 лет»: коммунист Алехин рассказал о приговоре украинского суда

28 июля 2023, 09:58
Фото: Город55
Политик отметил, что теперь ему нельзя ездить за границу.

Депутат Госдумы от КПРФ Андрей Алехин на сегодняшней пресс-конференции прокомментировал свои отношения с судебной системой одного из соседних государств. Напомним: в начале июня стало известно, что украинский суд заочно приговорил Алехина вместе с еще рядом российских депутатов к тюремному заключению за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

— 7 депутатов украинский суд приговорил к 15 годам тюрьмы, — уточнил политик. — В их числе Андрей Алехин. Таким образом, выезжать за пределы России мне, видимо, не стоит: ведь существует Интерпол и тому подобные организации…

Алехин отметил, что с 2014 года вместе с другими коммунистами принимал активное участие в снаряжении гуманитарных конвоев в ДНР и ЛНР.

Напомним: вместе с Алехиным украинский суд приговорил к тюремному заключению Сардану Авксентьеву, Петра Аммосова, Игоря Ананских, Василия Власова, Валерия Гартунга и Андрея Горохова.

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#Николай Эйхвальд#Сво#Политика#Новости#Андрей Алехин
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