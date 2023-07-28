Избирком составил окончательный список кандидатов на пост губернатора Омской области

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
В избирательной комиссии Омской области представили кандидатов, которые по итогу будут участвовать в выборах губернатора. Были зарегистрированы четыре человека. Все они выдвигаются политическими партиями.
В этом списке 36-летний Максим Макаленко (ЛДПР), 51-летний Владимир Казанин («Коммунисты России»), 64-летний Андрей Алехин (КПРФ) и 37-летний Виталий Хоценко («Единая Россия»).
Они собрали необходимое количество подписей (от 210 до 220). Вчера, 27 июля, облизбирком прекратил прием документов для регистрации. Самовыдвиженцы, которые также собирались бороться за пост губернатора Омской области, не предоставляли документы.
К слову, один из них, президент Ассоциации охранных предприятий Омской области Юрий Александров, пытался снять врио губернатора Виталия Хоценко с выборов.
Напомним, что местные жители будут участвовать в выборах главы региона в сентябре — 9 и 10 числа. Чтобы провести предвыборную кампанию кандидаты готовы потратить от 100 тыс до 22 млн рублей.