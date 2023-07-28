«Эти единороссы разделяют наши взгляды»: Алехин рассказал, как собирал подписи

Понятно, что здесь возникают вопросы: почему КПРФ получила поддержку от представителей «партии власти», у которой есть свой кандидат, и не идет ли здесь речь о помощи на уровне партии? То есть «Единая Россия» помогает Алехину пройти муниципальный фильтр, а тот своим участием в выборах делает их (как минимум, формально) более конкурентными.