«Эти единороссы разделяют наши взгляды»: Алехин рассказал, как собирал подписи

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
В омском обкоме КПРФ сегодня, 28 июля, прошла пресс-конференция депутата Госдумы Андрея Алехина. Она была посвящена избирательной кампании: Алехин рассказал о том, как проходил муниципальный фильтр.
Напомним: каждый кандидат для регистрации должен заручиться поддержкой определенного количества депутатов поселений и районных администраций. В этом случае речь шла о 210 — 220 депутатах из как минимум 25 районов Омской области.
— Мы не потеряли в ходе кампании ни одного дня, — рассказал Алехин. — Еще 14 июня мы начали сбор подписей, и это нам здорово помогло. Виталий Хоценко подал документ только 19-го числа, так что первую неделю нам никто не мешал…
По словам коммуниста, общего числа депутатов разных уровней для сбора подписей хватало (их у КПРФ 354), но не хватало районов — имелись представители всего 19 при минимуме в 25. Однако Алехину удалось заручиться поддержкой 14 самовыдвиженцев, 3 «эсеров» и даже 10 «единороссов». Именно благодаря этому подписи были собраны, и даже выбраковка 5 подписей из-за ошибок нотариуса не помешала Алехину зарегистрироваться.
— Мы единственная оппозиционная компания, которая может самостоятельно пройти муниципальный фильтр, — констатировал коммунист. — Мы это доказали в ходе текущей избирательной кампании.
Понятно, что здесь возникают вопросы: почему КПРФ получила поддержку от представителей «партии власти», у которой есть свой кандидат, и не идет ли здесь речь о помощи на уровне партии? То есть «Единая Россия» помогает Алехину пройти муниципальный фильтр, а тот своим участием в выборах делает их (как минимум, формально) более конкурентными.
Алехин эту версию гневно отверг. По его словам, с КПРФ борются с максимальной энергией (например, 5 или 6 депутатов-коммунистов отказались отдавать свои подписи из-за оказанного на них давления), а с помощью 10 депутатов-единороссов все сложнее, чем кажется.
— Это не члены «Единой России», а депутаты от «Единой России», — уточнил депутат. — Они разочаровались в линии своей партии и разделяют наши взгляды. А КПРФ спойлером никогда не была. И лично я никогда не был спойлером: 27 лет я заседал в Законодательном собрании и всегда одерживал победу на одномандатном округе. Только один раз проиграл Кокорину из-за результатов на одном участке, где мы не смогли осуществить контроль за подсчетом.
Кроме того, по словам Алехина, подписи 10 депутатов от ЕР решающими не стали: муниципальный фильтр удалось бы пройти и без них.
Напомним: выборы губернатора Омской области пройдут в сентябре текущего года, в Единый день голосования. Кандидатов будет четверо: Андрей Алехин (КПРФ), Владимир Казанин («Коммунисты России»), Максим Макаленко (ЛДПР) и Виталий Хоценко («Единая Россия»).