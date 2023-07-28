Более 140 предприятий МСП воспользовались программой «Взлет — от стартапа до IPO»

По словам генерального директора Корпорации МСП, председателя наблюдательного совета МСП Банка Александра Исаевича, кредитование на льготных условиях как мера поддержки высокотехнологичных предприятий показала свою востребованность. Особенно важным является тот факт, что география программы «Взлет — от стартапа до IPO» расширяется: если в первые недели после старта свыше 80 процентов обращений было из Москвы и Санкт-Петербурга, то сейчас займы получают высокотехнологичные компании из 34 регионов Российской Федерации.