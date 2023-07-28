Более 140 предприятий МСП воспользовались программой «Взлет — от стартапа до IPO»

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
РИА Новости пишет, что программу запустили в апреле текущего года. Ее куратором выступает первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов. В рамках реализации программы «Взлет — от стартапа до IPO» Корпорация МСП предоставляет предпринимателям кредиты на льготных условиях со ставкой 3 процента годовых через дочернюю компанию МСП Банк. Меры поддержки охватывают предприятия из сегмента МСП, которые работают в 16 приоритетных направлениях: искусственный интеллект, коммуникационные интернет-технологии, интернет вещей, новые производственные технологии, технологии новых материалов и веществ, генетические технологии, биотехнологии и фармацевтика.
Наибольшим спросом кредитование на льготных условиях пользуется среди предпринимателей Москвы, Санкт-Петербурга, Томской области, Удмуртии, Республики Башкортостан, которые специализируются на разработке ПО, научных исследованиях, производстве оборудования и машин.
Министр экономического развития России Максим Решетников в рамках посещения ИТМО отметил, что развитие высокотехнологичных производств представляет собой не только внедрение инновационных технологий и изготовление импортозамещающей продукции. Такие предприятия создают кадровый резерв высококвалифицированных экспертов, и это не только сектор информационных технологий.
«Это и инженеры, и ученые, специалисты в области биотехнологий, фармацевтики. Сейчас особенно высок потенциал высокотехнологичных МСП, и задача государства — создать условия для развития этого потенциала», — рассказал Решетников.
По словам генерального директора Корпорации МСП, председателя наблюдательного совета МСП Банка Александра Исаевича, кредитование на льготных условиях как мера поддержки высокотехнологичных предприятий показала свою востребованность. Особенно важным является тот факт, что география программы «Взлет — от стартапа до IPO» расширяется: если в первые недели после старта свыше 80 процентов обращений было из Москвы и Санкт-Петербурга, то сейчас займы получают высокотехнологичные компании из 34 регионов Российской Федерации.
В рамках государственной программы развития высокотехнологичных предприятий предполагается комплексная финансовая и нефинансовая поддержка с момента выращивания перспективной идеи до выхода предприятия на рынок. Заявки на участие в программе принимаются на цифровой платформе МСП.РФ, которая была запущена Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития.