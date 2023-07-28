Альпаки и капибары. В Большереченском зоопарке поселятся экзотические животные

В зоопарке уже готовят вольеры для новых животных. В этом году планируется приобрести серого кенгуру и альпака. Также к концу года будут возведены зимний и летний вольеры для лимуров, которых ранее не было в Большереченском зоопарке. В следующем году сюда привезут и капибар, которых, по словам директора, ждет очень много людей.