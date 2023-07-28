Альпаки и капибары. В Большереченском зоопарке поселятся экзотические животные

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
19 августа Большереченскому зоопарку исполнится 37 лет. В последние годы на его территории ведутся активные работы по благоустройству и расширению, появляются детские площадки, места для питания и новые вольеры для животных.
«Главной новостью этого года стало расширение нашего зоопарка. На данный момент его площадь увеличилась до 21 гектара, ранее она составляла всего 9. Есть куда развиваться и расти. Наша основная задача — обеспечить комфортные условия животным. Также мы не забываем о посетителях, чтобы им было удобно передвигаться и отдыхать», — сообщила Юлия Сырецкая, директор зоопарка.
В этом году началась реконструкция помещения для бегемота. Планируется создать для него широкое и комфортное пространство с бассейном. В августе откроются вольеры для рыси, а в октябре будет закончено благоустройство птичьего ряда.
В зоопарке уже готовят вольеры для новых животных. В этом году планируется приобрести серого кенгуру и альпака. Также к концу года будут возведены зимний и летний вольеры для лимуров, которых ранее не было в Большереченском зоопарке. В следующем году сюда привезут и капибар, которых, по словам директора, ждет очень много людей.
За шесть месяцев 2023 года Большеречье поселило 130 тысяч туристов. Эта цифра значительно превосходит прошлогодний итог, а концу года может и вовсе возрасти до 200 000. Однако для Юлии и ее коллег статистика — не главное.
«Наша главная цель — чтобы все люди, которые приезжают в Большеречье, классно отдохнули, посетили интересные мероприятия и интересные локации, узнали что-то новое и зарядились хорошим настроением», — рассказала Светлана Саликова, специалист по связям с общественностью в сфере туризма.
29 июля в Большереченском зоопарке пройдет ночная экскурсия. Посетители смогут увидеть особенности жизни животных в вечернее время, а также увидеть те виды, которые ведут активную жизнедеятельность только ночью. Экскурсия пользуется большой популярностью среди гостей Большеречья, поэтому в туристический сезон организаторы планируют сделать ее ежемесячной.