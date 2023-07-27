Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировано в Ташкенте, Узбекистане

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Согласно информации министерства, эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах к северо-западу от столицы. Глубина очага составляла десять километров, пишет Общественная служба новостей.
В эпицентре землетрясения магнитуда достигала 4,0 балла, а в Зангиатинском и Ташкентском районах — до 3,0 баллов.
На данный момент информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. Власти следят за ситуацией и готовы предпринять необходимые меры, если потребуется оказать помощь и поддержку пострадавшим.