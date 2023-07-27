Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировано в Ташкенте, Узбекистане

27 июля 2023, 05:38
Заявление пресс-службы МЧС Узбекистана сообщает о землетрясении магнитудой 4,0, которое произошло в Ташкенте и Ташкентской области.

Согласно информации министерства, эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах к северо-западу от столицы. Глубина очага составляла десять километров, пишет Общественная служба новостей.

В эпицентре землетрясения магнитуда достигала 4,0 балла, а в Зангиатинском и Ташкентском районах — до 3,0 баллов.

На данный момент информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. Власти следят за ситуацией и готовы предпринять необходимые меры, если потребуется оказать помощь и поддержку пострадавшим.

Подпишитесь
В омском СК находят убийц по маленьким пуговицам и горлышку от бутылки
Сегодня, 05:24
«Рейдерский» захват. В омском поселке «Просторный» застраивают береговую территорию
25 июля, 12:06
Глава омского депимущества Дмитрий Махиня претендует на пост мэра Томска
Вчера, 08:40
«Просто ужас, а не воздух». Омичи массово пожаловались на едкую вонь в городе
Сегодня, 02:55
Щепки летят. «Зеленая комиссия» одобрила снос 665 деревьев на территории Омска
Сегодня, 03:28
Как сэкономить время и деньги при оплате продуктовой корзины
Сегодня, 06:00