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«Задыхаться от духоты или дышать химией». В Омске на сутки ввели режим «черного неба»

27 июля 2023, 07:31
Фото: Город55
Жалобы на качество воздуха поступают со всех районов города

В Омской области на сутки ввели режим неблагоприятных метеоусловий

Омичи массово жалуются на качество воздуха.

В Омской области до 11 часов утра 28 июля ввели режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС. За прошедшие сутки в социальных сетях от омичей массово поступали жалобы на качество воздуха.

«Вот я нахожусь в Омске 13 дней и каждый день пью таблетки от головной боли. Омск превратился в газовую камеру. Ну ладно, люди живут небогато, но дышать то нормально они имеют право», — сообщила Наталья Шевченко.
«Выбор невелик — задыхаться от духоты с закрытыми окнами в панельном доме или открыть окно и дышать всей этой химией. Забыла время, когда без опаски открывала окна. Кажется это было лет 6 назад», — рассказала омичка Татьяна Терентьева.
«Сейчас вонь на улице Волочаевская. Пришлось закрывать окна и не идти на улицу с ребенком», — пожаловалась Елена Ленина.

В региональном минприроды в таких случаях посоветовали омичам обращаться в центр экомониторинга. Телефоны для связи: 8-923-685-56-31 — WhatsApp, 37-80-21. Заявки принимают круглосуточно.

«В случае коллективных сообщений граждан из одного района, будут организованы замеры качества атмосферного воздуха в указанном районе передвижной эколабораторией», — сообщили в ведомстве.
Не нюхайте. В Омской области ввели режим «черного неба»
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#Нму#Режим нму#Черное небо#Погода#Смог#Запах#Экология#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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