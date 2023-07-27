«Задыхаться от духоты или дышать химией». В Омске на сутки ввели режим «черного неба»

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
В Омской области до 11 часов утра 28 июля ввели режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС. За прошедшие сутки в социальных сетях от омичей массово поступали жалобы на качество воздуха.
«Вот я нахожусь в Омске 13 дней и каждый день пью таблетки от головной боли. Омск превратился в газовую камеру. Ну ладно, люди живут небогато, но дышать то нормально они имеют право», — сообщила Наталья Шевченко.
«Выбор невелик — задыхаться от духоты с закрытыми окнами в панельном доме или открыть окно и дышать всей этой химией. Забыла время, когда без опаски открывала окна. Кажется это было лет 6 назад», — рассказала омичка Татьяна Терентьева.
«Сейчас вонь на улице Волочаевская. Пришлось закрывать окна и не идти на улицу с ребенком», — пожаловалась Елена Ленина.
В региональном минприроды в таких случаях посоветовали омичам обращаться в центр экомониторинга. Телефоны для связи: 8-923-685-56-31 — WhatsApp, 37-80-21. Заявки принимают круглосуточно.
«В случае коллективных сообщений граждан из одного района, будут организованы замеры качества атмосферного воздуха в указанном районе передвижной эколабораторией», — сообщили в ведомстве.