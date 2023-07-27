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За полгода вблизи побережья Туниса были обнаружены тела более 900 мигрантов

27 июля 2023, 09:30
Глава Министерства внутренних дел Туниса, Камаль аль-Факи, поделился информацией о трагической ситуации, связанной с мигрантами, которые предпринимают опасные попытки достичь Европы.

За период с начала января по двадцатое июля текущего года, в море у побережья Туниса были обнаружены и извлечены 901 тело. Из них 26 идентифицированы как тунисцы, 267 как иностранцы, а 608 тел остались неопознанными, пишет Общественная служба новостей.

Каждый день множество мигрантов рискует своей жизнью, пытаясь нелегально пересечь границу на небольших лодках, надеясь на лучшую судьбу в Европе. Однако многие из них сталкиваются с трагическими последствиями, и десятки человеческих жизней уходят из-за опасных условий и нестабильности на море.

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