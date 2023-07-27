За полгода вблизи побережья Туниса были обнаружены тела более 900 мигрантов

За период с начала января по двадцатое июля текущего года, в море у побережья Туниса были обнаружены и извлечены 901 тело. Из них 26 идентифицированы как тунисцы, 267 как иностранцы, а 608 тел остались неопознанными, пишет Общественная служба новостей.