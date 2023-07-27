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«Я вовлечен намного раньше»: Дерябин рассказал о работе советником при Хоценко

27 июля 2023, 10:29
Фото: Город55
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По словам Дерябина, главная его задача — курировать вопросы, связанные с малым и средним бизнесом.

На прошлой неделе глава омского отделения «Опоры России» Александр Дерябин стал советником врио губернатора Омской области Виталия Хоценко. Последний рассказал, что «столкнулся» с Дерябиным в Омске и узнал в нем товарища по конкурсу «Лидеры России», после чего и предложил должность. Кстати, рассказал об этом врио президенту Путину при личной встрече:

— В Омске я встретил своего товарища — Дерябина Сашу, Александра, — так говорил об этом Хоценко главе государства. — Сегодня у него небольшой бизнес, возглавляет региональную «Опору России». Я его пригласил быть моим советником, чтобы собирал предложения от малого и среднего предпринимательства. Он согласился, сегодня работаем вместе в команде на развитие нашего Сибирского региона.

Мы позвонили новому советнику, чтобы узнать, чем он занимается на новом посту и что значит для него новый статус. Дерябин сразу уточнил, что должность советника как таковая для него не слишком важна.

— Вопрос не в статусе, — объяснил он. — Понятно, что я — человек активный, давно и много всего делаю для нашего региона сам и готов помогать Виталию Павловичу и его команде. У меня позиция такая — не стоять в стороне…

Задача Дерябина, по его словам, — встраивать в экономические процессы малый и средний бизнес, отстаивать интересы предпринимательского сообщества.

— Виталий Павлович попросил меня помогать агрегировать задачи малого и среднего бизнеса, — рассказал Дерябин, — смотреть, как лучше всего помогать развиваться такому бизнесу. В промышленных кластерах есть возможности для внедрения, и я должен это видеть и транслировать свое видение команде правительства. Я делал это и раньше. Просто преимущественно в «Опоре России» этим занимался. А теперь я должен делать это шире и интегрировать интересы всех бизнес-объединений и бизнес-сообщества.

В целом для Дерябина, по его словам, принципиально ничего не изменилось.

— Я намного раньше вовлечен во все эти процессы, — уточнил он. — А теперь просто продолжаю ими заниматься.

Новый советник признал, что Хоценко пригласил его в советники именно из-за давнего знакомства, связанного с «Лидерами России». При этом Дерябин считает важным подспорьем в работе свою тесную связь с омским бизнес-сообществом — участие в управлении реготделением «Опоры России» в течение 6 лет.

От себя добавим, что Александр Дерябин, помимо всего прочего, является зятем Юрия Федотова — видного представителя омской предпринимательской и политической элиты. Федотов является одним из крупнейших игроков на городском коммунальном рынке, в разное время он занимал видные должности в мэрии и Омском городском совете.

Кстати, врио губернатора сегодня написал в своем телеграм-канале об очередном конкурсе «Лидеры России»: по его словам, 31 омич перешел в региональный этап. Дерябин на наш уточняющий вопрос ответил, что и тут не остается в стороне.

— Участие в конкурсе после выхода в финал больше не возможно, — объяснил он. — Мы с коллегами, победителями и участниками конкурса прошлых сезонов помогаем участникам этого года готовиться к конкурсу и обязательно поможем с выполнением заданий регионального этапа.
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#Николай Эйхвальд#Советники губернатора#Бизнес#Новости#Александр Дерябин
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