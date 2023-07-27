Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко встретил делегацию из Киргизии

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
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Updated Сегодня, 11:13
Сегодня, 27 июля, в Омск с рабочим визитом приехала делегация из Чуйской области Киргизской Республики. Врио губернатора Виталий Хоценко обсудил вопросы сотрудничества с представителем президента Киргизии в Чуйской области Канатом Джумагазиевым.
Россия и Киргизия — давние партнеры. Товарооборот между республикой и Омской областью по итогам прошлого года вырос в 3,5 раза.
«Чуйская область — наиболее развитый сельскохозяйственный регион Киргизии. Поэтому мы заинтересованы сотрудничеством в сфере АПК. Договорились, что компания „Зерновые линии“ будет поставлять пшеницу и муку высшего и первого сорта в Чуйскую область. Омское предприятие „ДиборЭкспорт“ отправило сельхозоборудование в Кыргызстан с целью оценки его работы в реальных условиях. А наш аграрный научный центр проведет испытание сортов в природно-климатических условиях Киргизии», — заявил Виталий Хоценко.
Также врио главы региона отметил, что Киргизия славится своими овощами и фруктами, которые хотелось бы видеть на омских прилавках. Иностранные гости высказали желание сотрудничать в сельхоз направлении. Еще одна область для отношений двух регионов — туризм.
«Я прибыл в Омскую область с надеждой выстроить конструктивный диалог. Во время прошлого визита вашей делегации в Чуйскую область достигнуты договоренности в области развития двусторонних отношений в сельскохозяйственной, гуманитарной, социальной сферах. Обмен туристическим маршрутами, реализация совместных проектов даст мощный толчок в развитии данной отрасли», — рассказал Канат Джумагазиев.
Чуйская область является наиболее развитым промышленным и сельскохозяйственным регионом Киргизии. В регионе сконцентрировано производство редкоземельных элементов иттриевой группы, кабельных изделий, оборудования для торговли и общепита, строительных материалов, извести, цемента, оконного стекла, шифера, картона, ковровых изделий, валяной обуви, сахара-песка, спирта, первичная обработка первичная обработка шерсти.
«Уверен, эта встреча — начало наших крепких и долгосрочных отношений», — заключил Виталий Хоценко.