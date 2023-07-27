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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Врач про связь между проблемами ЖКТ и ранними признаками диабета

27 июля 2023, 10:08
В интервью Express врач-терапевт Чун Тан рассказал о том, что ранние признаки сахарного диабета могут вызвать изменение привычек и дискомфорт в повседневной жизни, пишет Pravda.Ru.

При этом человек осознает, что что-то не так с его организмом, но истинную причину не всегда удаётся выявить сразу. Из-за этого иногда люди, испытывающие «необычные симптомы», начинают лечить совсем другие заболевания.

Тан отмечает, что существует связь между проблемами желудочно-кишечного тракта и сахарным диабетом. Колебания уровня глюкозы в крови могут повлиять на работу пищеварительной системы.

Особое внимание следует уделить случаям, когда человек часто ходит в туалет, но при этом не употребляет много жидкости. Постоянное чувство мочеиспускания (полиурия) является одним из наиболее распространённых признаков диабета. Высокий уровень глюкозы в крови «активизирует» почки, которые начинают избыточно выделять сахар из организма, что приводит к частому мочеиспусканию.

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