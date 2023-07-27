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Владимир Путин обещает бесплатно поставить зерно странам Африки

27 июля 2023, 10:19
Президент России Владимир Путин заявил о готовности предоставить бесплатно до 50 тысяч тонн зерна странам Африки, включая Буркина-Фасо, Зимбабве, Сомали и Эритрею.

По словам Путина, эти поставки будут осуществлены безвозмездно и планируются в течение ближайших трех-четырех месяцев. Россия также предложила обеспечить бесплатную доставку зерна в указанные африканские страны, пишет RT.

Президент подчеркнул, что Россия остается надежным поставщиком продовольствия для африканских государств. В прошлом году объем экспорта российских товаров в Африку составил 4,7 миллиарда долларов.

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