Владимир Путин обещает бесплатно поставить зерно странам Африки

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
По словам Путина, эти поставки будут осуществлены безвозмездно и планируются в течение ближайших трех-четырех месяцев. Россия также предложила обеспечить бесплатную доставку зерна в указанные африканские страны, пишет RT.
Президент подчеркнул, что Россия остается надежным поставщиком продовольствия для африканских государств. В прошлом году объем экспорта российских товаров в Африку составил 4,7 миллиарда долларов.