В жестоком ДТП на омской трассе погибла учительница из Тюмени вместе со своей семьей

После удара легковушка превратилась в груду искореженного металлолома. На месте от критических травм погибла учительница, ее 39-летний муж и двое детей: 14-летний мальчик и 11-летняя девочка. Изначально в УГИБДД по Омской области сообщалось, что за рулем находился мужчина.