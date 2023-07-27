В жестоком ДТП на омской трассе погибла учительница из Тюмени вместе со своей семьей

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
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Updated Сегодня, 09:51
Городу55 стали известны подробности смертельного ДТП на федеральной трассе Челябинск — Новосибирск в Омской области, унесшего жизнь 4 человек, в том числе 2 детей.
Как выяснилось, в этой аварии погибла 43-летняя учительница из Тюмени, которая преподавала иностранные языки в школе № 42. Женщина ехала в авто вместе со своей семьей.
«Предварительно, около 13:03 часов на 835 километре федеральной автодороги 43-летняя женщина за рулем Renault Logan не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом Scania», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
После удара легковушка превратилась в груду искореженного металлолома. На месте от критических травм погибла учительница, ее 39-летний муж и двое детей: 14-летний мальчик и 11-летняя девочка. Изначально в УГИБДД по Омской области сообщалось, что за рулем находился мужчина.
Что касается водителя фуры, 50-летнего жителя города Кумертау Республики Башкоркостан, то он в ДТП не пострадал.
По факту случившегося уже проводится проверка.