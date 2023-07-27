В СК России возбуждено уголовное дело в связи с катастрофой вертолета Ми-8 на Алтае

Согласно сообщению представителей Следственного комитета России, уголовное дело было возбуждено по факту авиакатастрофы с вертолетом Ми-8, произошедшей на Алтае.