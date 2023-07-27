В СК России возбуждено уголовное дело в связи с катастрофой вертолета Ми-8 на Алтае

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
«Следователи Восточного МСУТ СК России проводят расследование авиационного происшествия… В рамках данного дела было инициировано уголовное преследование в соответствии со статьей 263 Уголовного Кодекса Российской Федерации», — гласит заявление.
Следователи-криминалисты выехали на место катастрофы для тщательного выяснения обстоятельств происшествия, пишет RT.
Инцидент с вертолетом Ми-8 произошел в южном районе Горно-Алтайска, когда он перевозил экскурсионную группу.