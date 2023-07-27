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В СК России возбуждено уголовное дело в связи с катастрофой вертолета Ми-8 на Алтае

27 июля 2023, 09:45
Согласно сообщению представителей Следственного комитета России, уголовное дело было возбуждено по факту авиакатастрофы с вертолетом Ми-8, произошедшей на Алтае.

«Следователи Восточного МСУТ СК России проводят расследование авиационного происшествия… В рамках данного дела было инициировано уголовное преследование в соответствии со статьей 263 Уголовного Кодекса Российской Федерации», — гласит заявление.

Следователи-криминалисты выехали на место катастрофы для тщательного выяснения обстоятельств происшествия, пишет RT.

Инцидент с вертолетом Ми-8 произошел в южном районе Горно-Алтайска, когда он перевозил экскурсионную группу.

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