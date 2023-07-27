В селе Молоди пройдет фестиваль «Гуляй Город» в память о победе в Битве при Молодях

На этих выходных в селе Молоди городского округа Чехов состоится фестиваль «Гуляй Город», который посвящен памятной дате — победе в Битве при Молодях. Прошлогодний фестиваль собрал более 42 тысяч человек за один день.