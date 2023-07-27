В селе Молоди пройдет фестиваль «Гуляй Город» в память о победе в Битве при Молодях

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
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Фестиваль будет проходить в 2-дневном формате на площади более тридцати гектаров с зонированием на историческую и современную территории. Культурно-историческая программа перенесет участников в атмосферу Руси XVI века, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
На фестивале будут организованы детские исторические и современные аттракционы, мастер-классы, подвижные игры, конкурсы с призами, а также исторический квест с элементами ориентирования на местности.
Фестиваль «Гуляй Город» получил федеральный статус, и в этом году были внесены изменения в его формат с учетом пожеланий жителей и гостей. Мероприятие будет проводиться на поле, где проходила Битва при Молодях.