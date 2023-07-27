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В селе Молоди пройдет фестиваль «Гуляй Город» в память о победе в Битве при Молодях

27 июля 2023, 09:59
На этих выходных в селе Молоди городского округа Чехов состоится фестиваль «Гуляй Город», который посвящен памятной дате — победе в Битве при Молодях. Прошлогодний фестиваль собрал более 42 тысяч человек за один день.

Фестиваль будет проходить в 2-дневном формате на площади более тридцати гектаров с зонированием на историческую и современную территории. Культурно-историческая программа перенесет участников в атмосферу Руси XVI века, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На фестивале будут организованы детские исторические и современные аттракционы, мастер-классы, подвижные игры, конкурсы с призами, а также исторический квест с элементами ориентирования на местности.

Фестиваль «Гуляй Город» получил федеральный статус, и в этом году были внесены изменения в его формат с учетом пожеланий жителей и гостей. Мероприятие будет проводиться на поле, где проходила Битва при Молодях.

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